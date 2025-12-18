fb pixel
Телеканал NTD

На новой станции метро в Риме представили археологические находки

На новой станции метро в Риме представили археологические находки

В Риме открыли две новые станции метро Фори Империали и Порта Метрония. Они расположены на линии..

Дата загрузки: 2025-12-18

На новой станции метро в Риме представили археологические находки

В Риме открыли две новые станции метро Фори Империали и Порта Метрония. Они расположены на линии С.

Станция Фори Империали находится глубоко под Колизеем. Её строительство затянулось из-за раскопок. Здесь обнаружили множество древних и средневековых артефактов. Теперь археологические находки видят пассажиры. Станция и подземные переходы стали своего рода музеем.

[Марко Червоне, руководитель строительства]:
«На станции Фори Империали планировка сильно отличается от других станций. Интегрировать археологические объекты в транспортную систему – очень сложная задача».

В числе экспонатов – древние амфоры, тарелки, руины римского дома возрастом 2000 лет, фрагменты бассейна, термальной ванны и старинных колодцев.

[Марко Червоне, руководитель строительства]:
«Проводя на этом месте раскопки, мы нашли старые колодцы. И здесь мы выставили все предметы, обнаруженные внутри них. На столе можно увидеть план, где показаны все найденные колодцы».

Пассажиры также могут увидеть процесс раскопок на больших экранах.

Строительство линии С идёт почти 20 лет. В целом она будет состоять из 31 станции. Стоимость проекта – семь миллиардов евро.

Короткая ссылка на эту страницу:

По теме
Дональд Трамп Санкции
По теме
Вирус в Китае сейчас
Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности
© 2002-2021 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Открой мир в своем смартфоне

Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фотоматериалы, запрещено без согласования с администрацией сайта.
Написать письмо

Подпишись на e-mail рассылку

Выбери что бы вы хотели получать на свой e-mail:

Я уже подписался...