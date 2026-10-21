Наводнения в Испании: сотни спасённых, тысячи эвакуированных

В Испании продолжают устранять последствия разрушительных наводнений, которые унесли жизни как минимум четырёх человек. Более двух..
Дата загрузки: 2026-10-22
В Испании продолжают устранять последствия разрушительных наводнений, которые унесли жизни как минимум четырёх человек. Более двух тысяч жителей эвакуировали, ещё почти 500 спасатели вывезли из затопленных районов на вертолётах и лодках.
Стихия нанесла серьёзный ущерб восточному побережью страны, особенно провинциям Валенсия и Аликанте. Рекордные ливни 17 октября принёс шторм «Адам». Вода уносила автомобили, затапливала дома и дороги. Некоторые населённые пункты оказались отрезаны от внешнего мира.
В разгар наводнений спасателям приходилось снимать людей с крыш зданий на вертолётах.
Одним из наиболее пострадавших населённых пунктов стал город Олива в регионе Валенсия. Здесь погибли два человека. Сейчас жители пытаются привести свои дома в порядок.
[Флор Висенте, пострадавшая от наводнения]:
«Внезапный паводок пришёл со стороны посёлка. В половине шестого утра мы проверяли, нет ли на улице воды. И она пришла за полчаса словно волна и смела всё на своём пути в сторону моря».
Шторм «Адам» также затронул Каталонию и Балеарские острова. Сильные дожди вызвали перебои в работе транспорта, в том числе в аэропорту Ибицы.
К 20 октября непогода в основных пострадавших районах Испании начала ослабевать. Теперь правительство подсчитывает ущерб и продолжает расчистку дорог и жилых кварталов.
Нынешняя катастрофа напомнила жителям Валенсии о разрушительном наводнении в октябре 2024 года. Тогда погибло более 230 человек. Многие населённые пункты были практически уничтожены, а восстановление пострадавших районов заняло месяцы.
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