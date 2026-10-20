Наводнения в Мексике: десять погибших

По меньшей мере, 10 человек погибли в результате непогоды в штате Веракрус на востоке Мексики. Из-за..
Дата загрузки: 2026-10-21
По меньшей мере, 10 человек погибли в результате непогоды в штате Веракрус на востоке Мексики. Из-за обильных осадков реки вышли из берегов, затопив населённые пункты.
[Росио Нале Гарсия, губернатор штата Веракрус]:
«К сожалению, в Вилья-Альенде на дом, где было четыре человека – строение, возведенное практически на склоне, – обрушилась стена. Все четверо погибли. Мы стремимся не допустить подобного: призываем всех жителей районов повышенного риска перебираться в убежища. В Лас-Чоапасе произошёл трагический случай, связанный с косвенными причинами: семья погибла, надышавшись угарным газом».
Погибшие в Вилья-Альенде были матерью, сестрой и племянницами этого мужчины.
[Израэль Рейес, родственник погибших]:
«Мы остались без семьи. Нас теперь всего двое — она и я. Больше никого из родных нет, у меня никого не осталось. Нам рассказали соседи. Мы были на переправе, прибежали оттуда, надеясь хоть что-то узнать… но, увы, попали прямо на место трагедии. Вся моя семья погибла».
[Марилу Каррильо, соседка погибших]:
«Шёл дождь, вода поднялась выше колен. Дождь лил не переставая. Но как бы мы ни старались, сделать ничего было нельзя».
[Нориэль Прот, муниципальный представитель]:
«Нас попросили предоставить экскаватор – мы привезли погрузчик Bobcat, чтобы извлечь тела. На данный момент их уже достали. Там четыре человека. Точного возраста не назову, но среди погибших – бабушка, женщина лет 35 и двое детей, девочки».
В Лас-Чоапасе погибли шестеро. Люди включили в помещении электрогенератор во время отключения электричества и задохнулись от выхлопных газов.
С воскресенья в 29 муниципалитетах на юге штата Веракрус приостановлены занятия в учебных заведениях.
Как ожидается, дожди продолжатся. Власти настоятельно рекомендуют жителям следовать указаниям об эвакуации и перемещаться в специально подготовленные пункты временного размещения.
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