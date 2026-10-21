Осенние пейзажи преобразили Соединённые Штаты

Красивые осенние пейзажи в США не только радуют местных жителей, но и привлекают туристов. Осама Альшамрани..

Красивые осенние пейзажи в США не только радуют местных жителей, но и привлекают туристов.

Осама Альшамрани приехал в штат Вермонт из Саудовской Аравии. Яркая разноцветная листва не оставила его равнодушным.

[Осама Альшамрани, турист из Саудовской Аравии]:

«Мы с другом давно планировали осеннее путешествие. В Саудовской Аравии нет ни осени, ни весны – только лето и немного зимы. Поэтому мы решили отправиться в Новую Англию, в Вермонт, чтобы полюбоваться красками осени».

Тому, что листья меняют цвет и становятся такими красочными, есть причина. Жёлтые и оранжевые пигменты присутствуют в них и летом, но зелёный хлорофилл их маскирует. Красные пигменты, антоцианы, образуются осенью. Солнечные дни и прохладные ночи могут усиливать красные оттенки.

Кайл Котнер – эксперт по осенней листве. На его сайте The Foliage Report можно отслеживать изменения цвета листвы по всей стране. Кайл говорит, что осень в Новой Англии в этом году особенно красивая.

[Кайл Котнер, автор проекта The Foliage Report]:

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«Чтобы листва стала максимально яркой и эффектной, нужны тёплые дни и прохладные ночи – без заморозков в начале осени. А летом должно выпасть умеренное количество осадков. Это позволяет добиться самых насыщенных и впечатляющих красок».

Однако в Колорадо из-за сильной засухи деревья пострадали. Так что осень оказалась неяркой. Впрочем, это не мешает людям любоваться пейзажами.

[Пол Робнетт, житель Денвера]:

«На мой взгляд, осень в Колорадо прекрасна. Здесь много жёлтых красок, повсюду растут осины. Их яркая листва на фоне зелени и воды выглядит просто изумительно».

Согласно исследованиям Кайла Котнера, осенний сезон начинается на Аляске в середине августа, а заканчивается во Флориде в конце декабря.

[Кайл Котнер, автор проекта The Foliage Report]:

«В США есть только один штат, где цвет листвы не меняется так кардинально – это Гавайи».

А вот так выглядит осень у озера Грин-Лейк в Сиэтле. Сюда тоже приезжают туристы, чтобы отдохнуть и сделать красивые фотографии.

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