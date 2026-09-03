Спустя неделю после разрушительного наводнения в Непале подтверждена гибель более 1200 человек. Около 4200 остаются пропавшими..

Более 1200 погибших, 4200 пропавших: спустя неделю после наводнения в Непале

Спустя неделю после разрушительного наводнения в Непале подтверждена гибель более 1200 человек. Около 4200 остаются пропавшими без вести. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать людей в горных районах у границы с Китаем.

А родственники пропавших продолжают собираться у больниц в столице Катманду, пытаясь получить информацию о своих близких.

[Субина Таманг, жена пропавшего без вести]:

«Всё, чего я хочу, – чтобы мой муж вернулся ко мне целым и невредимым. Мне больше ничего не нужно».

Спасательные работы продолжаются сразу на нескольких гидроэлектростанциях в округах Расува и Нувакот на севере Непала. Около 900 работников этих объектов числятся пропавшими, примерно 500 из них, предположительно, оказались заблокированы в тоннелях и других подземных помещениях ГЭС.

На гидроэлектростанции «Расувагадхи», примерно в пяти километрах от границы с Китаем, спасатели пытаются добраться до 46 рабочих. По данным властей, они, вероятно, всё ещё живы и могут иметь доступ к воде и еде.

К операции привлечены непальские военные и специалисты из других стран. Власти Непала предупреждают, что надежды найти выживших всё меньше.

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Между тем, в округе Читван, примерно в 200 километрах от зоны катастрофы, временно захоронили 280 неопознанных погибших. Тела были обнаружены ниже по течению рек, куда их унесло после наводнения. 12 погибших удалось опознать и передать родственникам.

Перед захоронением специалисты сохраняют образцы ДНК и другие данные, которые помогут установить личности позже. У родственников пропавших также берут анализы для сравнения.

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