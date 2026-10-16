Ливни вызвали наводнение в Стамбуле: три человека погибли, 3000 жителей эвакуированы

Проливные дожди вызвали масштабное наводнение в Стамбуле. Затоплены дороги и подземные переходы, подтоплены жилые дома и коммерческие объекты. Минимум три человека погибли, пятеро пропали без вести. Более 3000 эвакуированы.

По словам властей, эти ливни стали сильнейшими за последние десятилетия. Местами выпало от 200 до 270 миллиметров осадков.

В микрорайоне Аязага из-за дождей вышла из берегов река. Потоки воды принесли автомобили, и они заблокировали въезд на одну из улиц.

[Хюсне, жительница Стамбула]:

«Всё началось с небольшого дождя, а потом внезапно полились потоки воды. Выше по течению обрушился мост, и вода хлынула в общежитие рядом с моим домом, полностью затопив первый этаж. Вода разлилась повсюду: автомобили остановились, жизнь в районе замерла. В нашем квартале Аязага со вчерашнего дня нет ни электричества, ни газа. У нас есть только вода. Свет не горит, мы замерзаем. Мы в очень тяжёлом положении».

[Эркут, житель Стамбула]:

«Студенты до сих пор не могут выйти из общежития. Посмотрите – там наверху десятки людей, они смотрят оттуда. Магазины закрыты. Нет ни электричества, ни воды, ни газа. Моя семья здесь не живёт. Я здесь с друзьями по работе. Родные не могут со мной связаться. Магазины закрыты, мы даже хлеба купить не можем».

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Из-за дождей в аэропорту Стамбула 51 прибывающий рейс перенаправили в другие аэропорты, 19 рейсов отменили. Власти закрыли школы на четверг и пятницу. Движение мотоциклов временно ограничили. Спасательные службы продолжают работы в пострадавших районах. А эвакуированных людей размещают в гостиницах и общественных зданиях.

Власти предупредили о том, что дожди продолжатся, и рекомендовали жителям не выходить без необходимости.

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