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Циклон «Арнаб» обрушился на побережье Индии: трое погибших, тысячи эвакуированных

Циклон «Арнаб» обрушился на побережье Индии: трое погибших, тысячи эвакуированных

Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии, принеся с собой проливные дожди и штормовой ветер. Погибли..

Дата загрузки: 2026-10-30

Циклон «Арнаб» обрушился на побережье Индии: трое погибших, тысячи эвакуированных

Мощный циклон обрушился на восточное побережье Индии, принеся с собой проливные дожди и штормовой ветер. Погибли минимум три человека, повреждены десятки домов, пострадали сельскохозяйственные угодья.

[Нарандра Сингх Бундела, инспектор NDRF]:
«Больше всего пострадал штат Андхра-Прадеш. Во многих районах повалены деревья. По данным оперативного штаба штата, повреждено 31 строение, как временное, так и постоянное. Погибли три человека. В штате Одиша ситуация пока не столь критическая, однако идут дожди, поэтому экстренные службы приведены в состояние готовности».

Циклон «Арнаб» при выходе на сушу вызвал штормовой ветер скоростью 135 километров в час с порывами до 150 километров в час. В штате Андхра-Прадеш он вырвал с корнем сотни деревьев и повалил тысячи электрических столбов. Пострадали более 220 000 гектаров сельскохозяйственных угодий. Три аэропорта штата приостановили работу. Также было нарушено железнодорожное сообщение.

В преддверии стихийного бедствия власти эвакуировали более 180 000 человек из штатов Андхра-Прадеш и Одиша. Для приёма людей открыты 2000 временных убежищ. В пострадавших районах развёрнуто около 1100 медицинских бригад для оказания срочной помощи.

[Раджу, пострадавший]:
«Вода хлынула в наши дома, повредила их и смыла имущество: телевизоры, холодильники и другие ценные вещи. Многие семьи остались ни с чем. У них уцелела только одежда, которая была на них, когда ударила стихия».

Сейчас циклон ослаб, но дожди продолжаются. Причём непогода охватит и соседние штаты.

В пострадавших районах идут восстановительные работы. Аварийные службы расчищают дороги и ремонтируют повреждённые электросети.

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