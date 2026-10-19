Наводнения из-за ливней в Испании: пять человек погибли за две недели

Сильные ливни продолжают вызывать наводнения и разрушения в нескольких регионах Испании. За последние 15 дней из-за дождей и паводков здесь погибли пять человек.

Последней жертвой стала 35-летняя женщина в Каталонии. В субботу вечером она пыталась пересечь реку вместе с детьми в городе Кабрера-де-Мар, примерно в 27 километрах к северу от Барселоны. Несмотря на предупреждения об опасности, женщина зашла в воду, в итоге её унесло течением. Её тело спасатели обнаружили в море в воскресенье.

Больше всего от ливней пострадали Каталония на северо-востоке Испании и провинция Альмерия на юге. Также сильные дожди затронули Валенсию и Аликанте. Вода затапливала дома, смывала автомобили и повреждала дороги. В Альмерии потоки грязи разрушили теплицы и повредили складские помещения.

[Беатрис Мендоса, владелица разрушенной теплицы в Альмерии]:

«Начался дождь, всё произошло быстро. Этот ручей несёт много воды и очень быстро наполняется. Проблема была в том, что посреди дороги стояли машины. Вода начала смывать автомобили, стиральные машины, обогреватели. Это вызвало затор, и вода стала искать выход».

Ранее, в октябре, в Каталонии из-за ливней погибли ещё несколько человек. Так, на территории кемпинга на пожилого мужчину обрушилась стена. Ещё один местный житель утонул в затопленном гараже, а другой – в фургоне, который оказался в ловушке в подземном тоннеле.

Ещё одной жертвой стал 12-летний мальчик, пропавший во время шторма. Его тело спустя несколько дней нашли в море.

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