Более 1450 человек погибли и свыше 5000 числятся пропавшими без вести – таковы последствия смертоносного наводнения,..

Месяц после наводнений в Непале: более 1450 погибших, 5000 пропавших без вести

Более 1450 человек погибли и свыше 5000 числятся пропавшими без вести – таковы последствия смертоносного наводнения, которое обрушилось на Непал месяц назад. Об этом сообщил представитель ООН Стефан Дюжаррик, ссылаясь на данные правительства.

Стихийное бедствие, произошедшее 26 августа, нанесло серьёзный ущерб экономике страны: потери оцениваются в 4-5% от ВВП Непала. Пострадали 13 гидроэнергетических объектов. Также нанесён значительный урон транспортной, торговой и туристической сферам.

Правительство Непала, а также ООН и её партнеры оказали помощь десяткам тысяч людей. Однако сейчас основные усилия переключаются на этап восстановления.

[Стефан Дюжаррик, представитель ООН]:

«Тысячи семей не могут вернуться в свои дома. Предстоит убрать примерно 2,2 миллиона тонн обломков и мусора. Людям, оставшимся без крова, нужны безопасные участки земли, а во многих районах необходимо восстановить дороги и объекты жизнеобеспечения».

ООН и правительство Непала планируют совместно оказать помощь пострадавшим – их более 84 000 человек. На реализацию плана необходимо собрать почти 50 миллионов долларов США. Пока собрали менее половины.

Наводнение началось после обрушения крупной массы льда и горной породы в горах у границы Непала и Китая. Она упала в русло реки Лхенде и временно его перекрыла. За образовавшимся завалом накопилась вода, которая затем прорвала преграду и мощным потоком устремилась вниз по руслам ещё двух рек. Поток нёс камни, лёд и большое количество грунта и прошёл около 100 километров, разрушая дома, дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры.

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