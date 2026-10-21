В Индонезии при тушении природных пожаров погибают добровольцы

Молодая индонезийка Васила оплакивает своего мужа Ариеса, который погиб при борьбе с природными пожарами на острове..

Молодая индонезийка Васила оплакивает своего мужа Ариеса, который погиб при борьбе с природными пожарами на острове Калимантан. Ариесу было всего 30 лет. Он входил в состав группы добровольцев, помогавших пожарным.

[Васила, вдова]:

«Это не было его основной работой, но он занимался этим с большим желанием. У него было искреннее стремление помогать людям».

Во время тушения пожара у Ариеса возникли проблемы с дыханием, и он потерял сознание. В больнице спасти его не смогли.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Такой случай не единичный. По сообщениям СМИ, при тушении пожаров в Индонезии погибли уже не менее восьми человек.

Стихийное бедствие началось ещё в июле. На островах Суматра и Калимантан горят торфяники. Такие возгорания тлеют глубоко под поверхностью земли и могут вспыхнуть с новой силой в любое время. При этом возникает особенно плотный дым.

[Инсан Табарока, пожарный]:

«Многие наши коллеги буквально задыхаются, потому что ветер внезапно меняет направление и дует прямо на нас. Невозможно предугадать, куда он подует в следующую минуту. Из-за переменчивого ветра у многих из нас и возникают проблемы с дыханием».

Пожарные также жалуются, что им часто не хватает воды для борьбы с огнём.

Города на Калимантане и Суматре уже давно охвачены густым смогом. Индекс загрязнения воздуха в четыре-пять раз превышает отметку 300, соответствующую уровню «опасно для здоровья». При этом власти предупреждают, что пожары могут продлиться до ноября.

Согласно спутниковым данным, площадь выгоревших земель в Индонезии уже достигла почти двух миллионов гектаров.

Также сотни тысяч людей столкнулись с проблемами дыхательных путей, а густой смог распространился на соседние страны – Малайзию, Сингапур и Восточный Тимор.

Короткая ссылка на эту страницу: