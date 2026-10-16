В Сингапуре уже 12 дней подряд сохраняется нездоровое качество воздуха. Это самый продолжительный такой период с..

Сингапур задыхается от смога из-за торфяных пожаров в Индонезии

В Сингапуре уже 12 дней подряд сохраняется нездоровое качество воздуха. Это самый продолжительный такой период с 2015 года, когда страну также окутал смог.

Утром в пятницу индекс загрязнения воздуха PSI в центральной части города достиг 227 пунктов. Это максимальный показатель с начала года.

По местной классификации это «очень нездоровый» уровень, при котором жителям рекомендуют ограничить физические нагрузки на открытом воздухе. Следующая категория – «опасный», от 301 пункта.

Власти начали раздавать маски-респираторы N95. Их получают пожилые люди, семьи с низкими доходами, дети и люди с астмой.

Причина смога – масштабные лесные пожары в Индонезии, в основном на островах Суматра и Борнео. Дым распространяется на соседние страны, в том числе Малайзию.

Горят торфяники. Под землёй торф может тлеть долгое время, а затем снова воспламеняться.

Пожары уже вызвали резкий рост числа респираторных заболеваний в регионе.

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Правительство Индонезии заявляет, что усиливает борьбу с лесными пожарами, но признаёт, что тушить огонь на торфяниках особенно сложно.

Президент распорядился задействовать все доступные ресурсы. В шести наиболее пострадавших провинциях пожары охватили примерно 640 гектаров.

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