Более 80 человек пропали без вести в результате пожара на пассажирском пароме у берегов Филиппин. Береговая..

У берегов Филиппин вспыхнул пожар на пассажирском пароме, есть жертвы

Более 80 человек пропали без вести в результате пожара на пассажирском пароме у берегов Филиппин. Береговая охрана сообщила, как минимум, о пятерых погибших.

43 человека удалось спасти. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Паром отплыл из Манилы и в момент трагедии находился в 7,5 километрах от популярного у туристов острова Корон в провинции Палаван. Однако потом его унесло течением ещё дальше от берега.

По данным властей, на борту находились 134 человека: 117 пассажиров и 17 членов экипажа. Информации о наличии иностранцев на борту нет.

Пожар начался около семи часов вечера. Спасательной операции мешают плохая погода и большие волны.

Чиновники говорят, что причина пожара пока неизвестна. Береговая охрана координирует свои действия с судоходной компанией и властями, пытаясь получить более подробную информацию.

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