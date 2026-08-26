15 младенцев погибли при пожаре в больнице Пакистана

Как минимум 15 младенцев погибли при пожаре в государственном Институте медицинских наук Пакистана в Исламабаде. Возгорание..

Как минимум 15 младенцев погибли при пожаре в государственном Институте медицинских наук Пакистана в Исламабаде. Возгорание произошло около семи утра в отделении охраны здоровья матери и ребёнка.

По данным телеканала Geo TV, пожар начался из-за неисправности системы кондиционирования. В отделении находились 16 новорождённых. Спасти удалось только одного ребёнка.

Отец одной из погибших девочек рассказал о том, что даже не успел увидеть свою дочь.

[отец погибшей девочки]:

«В том здании не соблюдалась пожарная безопасность, не было нормальных выходов. Все двери были закрыты. В комнату с детьми вела только одна дверь. Остальные двери держали запертыми, потому что боялись, что мы будем слишком часто приходить смотреть на детей». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф распорядился немедленно расследовать произошедшее. Он заявил, что виновные должны понести самое строгое наказание.

Напомним, в январе этого года в торговом центре Gul Plaza в Карачи случился другой смертоносный пожар. Тогда погибло как минимум 67 человек.

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