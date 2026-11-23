Двадцать четыре человека погибли при пожаре на кондитерской фабрике в Индонезии. Ещё не менее 30 работников..

Пожар на фабрике в Индонезии: 24 человека погибли, минимум 30 пропали без вести

Двадцать четыре человека погибли при пожаре на кондитерской фабрике в Индонезии. Ещё не менее 30 работников числятся пропавшими без вести. Двадцать девять человек удалось спасти, пятеро из них пострадали и находятся в больнице.

Пожар произошёл в субботу на третьем этаже фабрики Fonusa Agung Mulia в промышленном районе Чиканде в 50 километрах от Джакарты. Огонь тушили примерно 16 часов. Сейчас руины здания проливают водой, поскольку производственное сырьё продолжает тлеть. При этом сохраняется угроза обрушения конструкций. Это затрудняет поиски погибших.

А подсчёт пропавших без вести осложняется тем, что пожар начался во время пересменки, и некоторые сотрудники могли задержаться на фабрике. По словам директора, на территории предприятия находились примерно 300 человек. Известно, что непосредственно в зоне возгорания оказались 65 сотрудников.

[Имам, родственник пропавшего без вести]:

«У нас есть информация, что наш родственник мог оказаться заблокированным внутри. Пока семья не получила никаких сведений от Национального поисково-спасательного агентства». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Между тем визуальное опознание погибших невозможно, поскольку тела сильно обгорели. Специалисты собирают образцы ДНК у родственников. Экспертиза может занять две-три недели.

Причина пожара пока не установлена. Согласно предварительной версии, возгорание могло произойти в системе кондиционирования воздуха.

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