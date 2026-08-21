С лопатами против огня: добровольцы и пожарные не могут потушить пожар в Северной Македонии

В Северной Македонии сельские жители и пожарные вооружились лопатами, чтобы затушить огонь, охвативший сухие луга. Природный пожар между сёлами в общине Прилеп распространяется уже несколько дней, но под контроль его пока не взяли. Не помогла даже авиатехника.

В зону стихийного бедствия прибыл директор Центра кризисного управления Северной Македонии. Он также вышел на борьбу с огнём.

[Стоянце Ангелов, глава Центра кризисного управления]:

«Местоположение очень трудное для работы. Здесь сухая трава, которая легко воспламеняется. Днём нам помогал полицейский вертолёт. Мы установили переносной резервуар с водой рядом с рекой, чтобы обеспечить больший запас воды. Эффект был хорошим, но огонь всё равно снова вспыхнул».

Глава ведомства тушит огонь рука об руку с местными жителями.

[Любче Ивански, местный житель]:

«Стоянце приехал рано и сражался с огнём рядом со мной, несмотря на летящий пепел и дымящуюся траву. Но мы не смогли взять пожар под контроль. Ветер просто отгонял его от нас, и огонь просто пожирал всё. Нам помогали самолёт и вертолёт. Команда была полностью подготовлена и действовала отлично, но всё зря».

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В четверг в Северной Македонии бушевали 22 активных лесных пожара. Огонь уничтожил несколько домов в сельской местности.

В общине Прилеп 20 августа зафиксировали температуру в 33 градуса, что на 6,5 градуса выше нормы. А 21 августа местами столбик термометра поднялся до 42 градусов. Экстремальная жара создаёт риск дальнейшего распространения огня.

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