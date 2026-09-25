Как женщины спасают леса Борнео от сильнейших за десятилетие пожаров

Эти женщины вышли на борьбу с огнём. [Джуниарни, участница отряда «Сила мам»
Дата загрузки: 2026-09-25
Эти женщины вышли на борьбу с огнём.
[Джуниарни, участница отряда «Сила мам»]:
«Куда ни посмотришь, земля сухая. Иногда мы спрашиваем себя: что происходит? А на следующий день вспыхивает ещё один пожар».
Джуниарни – жительница индонезийской провинции Западный Калимантан. Она входит в женскую пожарную команду под названием «Сила мам».
[Джуниарни, участница «Силы мам»]:
«Столько леса уже исчезло. На это больно смотреть. Я беспокоюсь о том, что будет с этой землёй, когда всё сгорит. Возможно, все деревья исчезнут, а вместо них появятся плантации масличных пальм».
В «Силу мам» входят 140 женщин-добровольцев из десяти деревень провинции. Они патрулируют территорию на мотоциклах, отмечают очаги возгорания и тушат небольшие пожары. Они также рассказывают жителям об опасности выжигания земель под плантации масличных пальм.
[Элли Марлина, участница «Силы мам»]:
«Эти лесные пожары сильно влияют на женщин и детей. В частности, дети не могут ходить в школу, а респираторные заболевания случаются чаще. Я сама столкнулась с этим, когда мой ребёнок перенёс острую респираторную инфекцию в 2019 году во время лесных пожаров в нашем районе».
Команду создали в 2022 году. Тогда некоммерческая организация YIARI собрала женщин из четырёх деревень и обучила их борьбе с пожарами.
[Мита Ангграини, глава отряда «Сила мам»]:
«Я вижу, что у этих матерей очень сильное чувство ответственности за лес. Поэтому выражение «Мать-Земля» кажется мне подходящим. Они защищают лес всем сердцем».
Индонезия регулярно сталкивается с лесными и торфяными пожарами, особенно на Суматре и Борнео. В этом году министр лесного хозяйства предупредил, что пожары могут продолжаться дольше обычного – до начала ноября. Причина – поздний приход сезона дождей.
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