Эти женщины вышли на борьбу с огнём. [Джуниарни, участница отряда «Сила мам»

Как женщины спасают леса Борнео от сильнейших за десятилетие пожаров

Эти женщины вышли на борьбу с огнём.

[Джуниарни, участница отряда «Сила мам»]:

«Куда ни посмотришь, земля сухая. Иногда мы спрашиваем себя: что происходит? А на следующий день вспыхивает ещё один пожар».

Джуниарни – жительница индонезийской провинции Западный Калимантан. Она входит в женскую пожарную команду под названием «Сила мам».

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[Джуниарни, участница «Силы мам»]:

«Столько леса уже исчезло. На это больно смотреть. Я беспокоюсь о том, что будет с этой землёй, когда всё сгорит. Возможно, все деревья исчезнут, а вместо них появятся плантации масличных пальм».

В «Силу мам» входят 140 женщин-добровольцев из десяти деревень провинции. Они патрулируют территорию на мотоциклах, отмечают очаги возгорания и тушат небольшие пожары. Они также рассказывают жителям об опасности выжигания земель под плантации масличных пальм.

[Элли Марлина, участница «Силы мам»]:

«Эти лесные пожары сильно влияют на женщин и детей. В частности, дети не могут ходить в школу, а респираторные заболевания случаются чаще. Я сама столкнулась с этим, когда мой ребёнок перенёс острую респираторную инфекцию в 2019 году во время лесных пожаров в нашем районе».

Команду создали в 2022 году. Тогда некоммерческая организация YIARI собрала женщин из четырёх деревень и обучила их борьбе с пожарами.

[Мита Ангграини, глава отряда «Сила мам»]:

«Я вижу, что у этих матерей очень сильное чувство ответственности за лес. Поэтому выражение «Мать-Земля» кажется мне подходящим. Они защищают лес всем сердцем».

Индонезия регулярно сталкивается с лесными и торфяными пожарами, особенно на Суматре и Борнео. В этом году министр лесного хозяйства предупредил, что пожары могут продолжаться дольше обычного – до начала ноября. Причина – поздний приход сезона дождей.

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