По Мексике идёт новый караван из сотен мигрантов

По Мексике движется новый караван из сотен мигрантов. Они отправились из города Тапачула недалеко от границы..
Дата загрузки: 2026-10-21
По Мексике движется новый караван из сотен мигрантов. Они отправились из города Тапачула недалеко от границы с Гватемалой. Впереди – долгий путь к границе с США.
В основном здесь выходцы из Гондураса. Многие из них прибыли в последние дни из гондурасского города Сан-Педро-Сула. По пути к ним присоединились граждане Гватемалы, Сальвадора и других стран.
[Сауль Серратос, мигрант из Гондураса]:
«Мы из Гондураса, брат. Мы все идём вместе караваном. Мы благодарны Мексике за то, что она позволила нам пройти – никого не хочу обидеть, но мы приехали из Гондураса: из Сан-Педро-Сулы, Тегусигальпы, из разных мест. Моё почтение Мексике. Мы очень признательны Мексике. Большое спасибо».
Караван движется на север вдоль тихоокеанского побережья — по тому же маршруту, который использовали предыдущие группы мигрантов.
В составе каравана – семьи с маленькими детьми. Участники шествия обратились к правительству президента Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой выдать им транзитные разрешения, которые позволили бы доехать до северной границы на автобусах.
[Габриэла Масиас, мигрантка из Гондураса]:
«Мы лишь хотим, чтобы президент Мексики открыла для нас путь, позволив двигаться дальше — чтобы мы могли найти работу. Мы также просим президента Трампа открыть для нас двери, ведь мы — люди, которые действительно нуждаются в помощи».
Несмотря на то, что попасть в Соединённые Штаты всё труднее, эти мигранты надеются, что ноябрьские промежуточные выборы в США приведут к благоприятным для мигрантов переменам.
В сентябре аналогичный караван, вышедший из Сан-Педро-Сула, шёл по югу Мексики около трёх недель, и в итоге мексиканские иммиграционные службы расформировали его, выдав мигрантам документы, позволяющие свободно перемещаться по территории страны.
За последние два года из приграничного города Тапачула отправились в путь как минимум двадцать караванов. При этом, по оценкам различных организаций, в городе остаются более 60 000 человек, которые лишены права работать, а их ходатайства в Мексиканскую комиссию по оказанию помощи беженцам до сих пор остаются без ответа.
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