По Мексике идёт новый караван из сотен мигрантов

По Мексике движется новый караван из сотен мигрантов. Они отправились из города Тапачула недалеко от границы..

По Мексике движется новый караван из сотен мигрантов. Они отправились из города Тапачула недалеко от границы с Гватемалой. Впереди – долгий путь к границе с США.

В основном здесь выходцы из Гондураса. Многие из них прибыли в последние дни из гондурасского города Сан-Педро-Сула. По пути к ним присоединились граждане Гватемалы, Сальвадора и других стран.

[Сауль Серратос, мигрант из Гондураса]:

«Мы из Гондураса, брат. Мы все идём вместе караваном. Мы благодарны Мексике за то, что она позволила нам пройти – никого не хочу обидеть, но мы приехали из Гондураса: из Сан-Педро-Сулы, Тегусигальпы, из разных мест. Моё почтение Мексике. Мы очень признательны Мексике. Большое спасибо».

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Караван движется на север вдоль тихоокеанского побережья — по тому же маршруту, который использовали предыдущие группы мигрантов.

В составе каравана – семьи с маленькими детьми. Участники шествия обратились к правительству президента Мексики Клаудии Шейнбаум с просьбой выдать им транзитные разрешения, которые позволили бы доехать до северной границы на автобусах.

[Габриэла Масиас, мигрантка из Гондураса]:

«Мы лишь хотим, чтобы президент Мексики открыла для нас путь, позволив двигаться дальше — чтобы мы могли найти работу. Мы также просим президента Трампа открыть для нас двери, ведь мы — люди, которые действительно нуждаются в помощи».

Несмотря на то, что попасть в Соединённые Штаты всё труднее, эти мигранты надеются, что ноябрьские промежуточные выборы в США приведут к благоприятным для мигрантов переменам.

В сентябре аналогичный караван, вышедший из Сан-Педро-Сула, шёл по югу Мексики около трёх недель, и в итоге мексиканские иммиграционные службы расформировали его, выдав мигрантам документы, позволяющие свободно перемещаться по территории страны.

За последние два года из приграничного города Тапачула отправились в путь как минимум двадцать караванов. При этом, по оценкам различных организаций, в городе остаются более 60 000 человек, которые лишены права работать, а их ходатайства в Мексиканскую комиссию по оказанию помощи беженцам до сих пор остаются без ответа.

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