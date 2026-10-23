Хоуп Осавамик с детства привыкла соблюдать индейские обычаи. Она выросла в автономии Уиквемконг в Канаде. Эта..

От песен предков до цифровых архивов: индейская община в Канаде хранит свою историю в дата-центре

Хоуп Осавамик с детства привыкла соблюдать индейские обычаи. Она выросла в автономии Уиквемконг в Канаде. Эта территория находится в восточной части острова Манитулин на озере Гурон.

Остров привлекает туристов суровой дикой природой и обширными водными путями. Хоуп знакомит туристов с этой местностью, а также с культурным наследием индейцев.

Уиквемконг считается «неуступленной территорией». Здесь никогда не подписывали договоров, передающих земли правительству.

[Хоуп Осавамик, экскурсовод]:

«Разные племена объединились и создали Совет трёх народов. К нему принадлежим и мы, жители Уиквемиконга. Это племена потаватоми, оджибве и оттава».

В Уиквемконге живёт примерно 4000 человек. Сообщество гордится своей богатой культурой. И важная часть этого наследия – песни.

[Хоуп Осавамик, экскурсовод]:

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«У нас есть песни, посвящённые воде, огню, мужчинам, женщинам, утру, обеденному времени – на каждый случай есть своя особая песня».

Тысячелетиями коренные народы передавали свои традиции и культуру через устные сказания. А теперь для сохранения наследия используют небольшой дата-центр. Его открыли после того, как часть исторических документов была уничтожена во время наводнения в 2022 году.

В числе хранящихся цифровых материалов – видеозаписи с носителями языка оджибве.

[Тим Оминике, вождь общины Уиквемиконг]:

«Теперь мы можем хранить и защищать от исчезновения наш язык. Сейчас свои языки теряют многие коренные народы по всей стране. В Уиквемиконге один из самых высоких показателей владения родным языком».

В дата-центр пока продолжают переносить цифровые материалы из центра обработки данных Microsoft в Торонто. Когда этот процесс завершится, индейская община сможет сама распоряжаться своим историческим наследием.

В будущем планируют создать резервный дата-центр на материковой части Канады.

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