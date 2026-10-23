Тысячи парагвайцев вынуждены покинуть свои дома из-за «Эль-Ниньо»

Проливные дожди, вызванные погодным явлением «Эль-Ниньо», затопили жилые дома в Парагвае. В городе Сьюдад-дель-Эсте на границе..
Дата загрузки: 2026-10-23
Проливные дожди, вызванные погодным явлением «Эль-Ниньо», затопили жилые дома в Парагвае.
В городе Сьюдад-дель-Эсте на границе Парагвая и Бразилии более 30 семей нашли приют в церковном приходе. Люди живут за счёт пожертвованных продуктов. Вернуться в свои дома пока не могут.
[местный житель]:
«Нам всем пришлось покинуть свои дома, потому что нас предупредили об опасности: вода уже неоднократно подступала к нашим жилищам, поэтому пришлось уйти. Слава Богу, местный священник проявил доброту и предоставил нам это убежище, где смогли разместиться несколько семей».
По данным властей, разлив реки Парана затронул около 4200 семей в юго-восточных департаментах страны. На прошлой неделе погибла 58-летняя женщина – её дом обрушился под напором стихии.
Десятки семей разбили палатки на футбольном поле, другие организовали общие кухни при поддержке церкви и местных предпринимателей.
[местная жительница]:
«Вода забрала всё. Нас здесь, наверное, семей 800 – жителей района Сан-Рафаэль. Мы все пострадали. Нам нужна помощь властей, пусть они приедут сюда. Мы потеряли много вещей, в том числе матрасы».
[Хулио Ландайда, глава по соцразвитию в Сьюдад-дель-Эсте]:
«Мы объезжаем Сьюдад-дель-Эсте, собираем информацию, чтобы пополнить запасы и обеспечить всем необходимым каждую палатку и временное укрытие. На данный момент муниципалитет оказывает помощь 1230 семьям. Мы работаем в разных точках города и мы здесь с самого первого дня – с того критического момента, когда уровень воды в реке Парана начал подниматься».
Парана – вторая по величине река в Южной Америке после Амазонки и важнейшая торговая водная артерия. Уровень воды в ней немного снизился после достижения пиковых значений 15 октября.
Тем не менее власти сохраняют бдительность. По данным местного управления по чрезвычайным ситуациям, в случае нового подъёма уровня воды под угрозой могут оказаться ещё 15 000 домов. Чиновники призвали эвакуированных жителей не возвращаться в свои жилища, поскольку прогнозы предвещают новые сильные штормы.
Администрации гидроэлектростанции «Итайпу» пришлось открыть шлюзы для регулирования уровня воды в водохранилище, что привело к дополнительному притоку воды в районы, уже пострадавшие от наводнения.
На этой неделе представители ООН предупредили, что погодное явление «Эль-Ниньо» может спровоцировать рекордное повышение температуры в Тихом океане. Перемещаясь по земному шару, оно вызывает наводнения в одних регионах и засухи – в других.
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