60 тысяч имён: в Венгрии раскрыли архивы спецслужб коммунистической эпохи

Венгрия опубликовала в открытой онлайн-базе данных десятки тысяч документов тайной полиции коммунистической эпохи. Это позволило пролить свет на обширную сеть осведомителей, которую использовали для слежки за людьми на протяжении десятилетий однопартийного правления.

Этот исторический шаг сделал премьер-министр Петер Мадьяр. Ранее он обещал открыть доступ к архивам и помочь венграм осмыслить тоталитарное прошлое страны.

[Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии]:

«Спустя 36 лет мы наконец воплощаем в жизнь то, что было одним из важнейших обещаний периода смены режима в 1990 году – обещания, которое впоследствии было предано забвению и скрыто за ложью. Думаю, все мы согласимся: это должно было произойти ещё тогда, когда большинство жертв – как, впрочем, и виновников – были живы».

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В эпоху социализма спецслужбы в странах Восточной Европы активно привлекали к сотрудничеству обычных граждан – путём шантажа, угроз или подкупа. Некоторые соглашались доносить на людей, чтобы защитить себя и родных.

В открытом доступе появились имена 60 000 человек. Искать их в базе данных теперь может любой желающий. Раньше к архивам допускали только исследователей или граждан, искавших информацию о себе или близких родственниках.

[Петер Мадьяр, премьер-министр Венгрии]:

«Я прошу всех отнестись к этому запоздалому завершению смены режима – к публикации документов и раскрытию архивов, которые должны были стать доступными давным-давно, – с достоинством и человечностью. Многим семьям предстоит столкнуться с непростой информацией, касающейся их уже, возможно, ушедших из жизни родных».

Между тем в архивах не только имена доносчиков, но и тех, кого только рассматривали как кандидата на такую роль. Поэтому людей призывают не спешить с выводами.

До февраля 2027 года в базу будут загружать новые документы. Впрочем, архив далеко не полный: многие материалы были уничтожены – часть в 1956 году, во время антисоветского восстания в Венгрии, а часть – в 88-м – 89-м годах, в период краха коммунистического режима.

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