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В Польше воссоздали древний обряд поминовения предков

В Польше воссоздали древний обряд поминовения предков

В польском Сопоте воссоздали древний славянский обряд поминовения предков, который называют «Дзяды». Представление провели в преддверии..

Дата загрузки: 2026-10-31

В Польше воссоздали древний обряд поминовения предков

В польском Сопоте воссоздали древний славянский обряд поминовения предков, который называют «Дзяды». Представление провели в преддверии Хэллоуина.

По смыслу эта традиция может напоминать христианский День поминовения усопших. Однако её корни уходят в дохристианские времена.

[Константин Курыленко, организатор и участник обряда]:
«В традиционных верованиях «Дзяды» были временем, когда вспоминали и почитали предков. Люди верили, что умершие могут навещать живых, поэтому приглашали их к трапезе и оставляли им еду и питьё».

В обряде использовали хлеб, мясо и напитки. Особое значение имел огонь. По старинным поверьям, он согревал души умерших и помогал им найти дорогу к живым.

Для посетителей представление стало возможностью познакомиться с обычаями, которые существовали здесь сотни лет назад.

[Кая Бундари, зрительница]:

«Это славянская традиция. Ещё до того, как Польша стала Польшей, здесь жили люди со своими верованиями. И я думаю, многие до сих пор чувствуют эту связь».

Сегодня в Польше преобладает католицизм. Но интерес к прежним верованиям сохраняется.

[Наталия Иватович, зрительница]:
«Мне очень нравится этот обряд, потому что это наша история, история нашего края. Поэтому я думаю, что для нас это очень интересно. Это должно быть очень интересно людям, которые здесь живут».

При этом точно восстановить древний ритуал невозможно: сведения о нём сохранились лишь частично, а обычаи различались в зависимости от региона.

Представление в Сопоте – это, скорее, реконструкция по мотивам старинных традиций.

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