100 лет книге «Винни-Пух»: Эшдаунский лес по-прежнему хранит память о сказочных персонажах

Знаменитая книга «Винни-Пух» празднует 100-летний юбилей. Она вышла в свет 14 октября 1926 года и полюбилась многим читателям в разных странах. А напрямую соприкоснуться с миром забавного плюшевого медведя можно в Эшдаунском лесу в Англии. Именно он стал прообразом Стоакрового леса в произведениях британского писателя Алана Милна.

[Нил Рид, владелец музея «Уголок Пуха»]:

«Милн очень старался перенести этот лес на страницы книги. Читая её, на самом деле ощущаешь, что он часть истории, часть приключений. А иллюстрации Шепарда – это отдельное, очень важное дополнение. Он также старался передать всё именно так, как надо. Этот лес связывает всё произведение воедино».

Алан Милн жил на опушке леса и часто гулял в окрестностях с сыном Кристофером Робином. Эти прогулки стали вдохновением для рассказов о сказочном мире, где жили Винни-Пух, Пятачок, Иа и другие персонажи. А их прообразоми послужили игрушки мальчика.

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Лес Эшдаун занимает территорию в 25 квадратных километров. И хотя за последние 100 лет ландшафт изменился, здесь по-прежнему можно увидеть места, которые изобразил художник Эрнест Шепард. В их числе Песчаная яма Ру, Ловушка Слонопотама и Зачарованное место, а также Знаменитый мостик, на котором Винни-Пух и Кристофер Робин играли в «Пустяки».

[Нил Рид, владелец музея «Уголок Пуха»]:

«Алан Милн и Кристофер на самом деле в неё играли. Сначала использовали сосновые шишки – так всё и началось. А потом автор превратил это в сюжет для книги. Палочки же выбрал потому, что они казались более доступным материалом, да и плыли, вероятно, лучше. Так что всё началось как семейное развлечение, а теперь люди преодолевают тысячи километров, чтобы побывать здесь, разделить эти впечатления и насладиться минутами состязаний в чём-то, казалось бы, совсем неважном. И это прекрасно».

Между тем Эшдаунский лес – это не только место литературного паломничества, но и охраняемая территория. Забота о лесе позволит его сохранить и для следующих поколений читателей книги.

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