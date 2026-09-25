Портрет натуралиста Дэвида Аттенборо из 11 000 тыкв установил мировой рекорд

Огромный портрет Дэвида Аттенборо из тысяч тыкв создали на ферме в английском графстве Хэмпшир. Композиция установила..

Огромный портрет Дэвида Аттенборо из тысяч тыкв создали на ферме в английском графстве Хэмпшир. Композиция установила новый мировой рекорд.

Площадь портрета – более 218 квадратных метров. Его выкладывали на склоне искусственного холма. 18 человек работали примерно пять часов. На создание мозаики ушло почти 11 тысяч тыкв и кабачков. В этом году они мельче, чем в предыдущем, из-за жары и засухи.

Дэвид Аттенборо – британский телеведущий и натуралист. Поэтому его на мозаике изобразили с лягушкой. Ему в этом году исполнилось 100 лет.

Перед созданием портрета организаторы провели опрос в соцсетях. Предложений поступило много. Но кандидатура знаменитого телеведущего получила самую большую поддержку.

Для фермы Sunnyfields это уже третий мировой рекорд. В 2023 году здесь создали мозаику с изображением фантастического персонажа Джека Скеллингтона, а годом позже — портрет Оззи Осборна.

Нынешняя работа по площади превзошла предыдущую. Рекорд официально подтвердил представитель Книги рекордов Гиннесса.

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