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Портрет натуралиста Дэвида Аттенборо из 11 000 тыкв установил мировой рекорд

Портрет натуралиста Дэвида Аттенборо из 11 000 тыкв установил мировой рекорд

Огромный портрет Дэвида Аттенборо из тысяч тыкв создали на ферме в английском графстве Хэмпшир. Композиция установила..

Дата загрузки: 2026-09-25

Портрет натуралиста Дэвида Аттенборо из 11 000 тыкв установил мировой рекорд

Огромный портрет Дэвида Аттенборо из тысяч тыкв создали на ферме в английском графстве Хэмпшир. Композиция установила новый мировой рекорд.

Площадь портрета – более 218 квадратных метров. Его выкладывали на склоне искусственного холма. 18 человек работали примерно пять часов. На создание мозаики ушло почти 11 тысяч тыкв и кабачков. В этом году они мельче, чем в предыдущем, из-за жары и засухи.

Дэвид Аттенборо – британский телеведущий и натуралист. Поэтому его на мозаике изобразили с лягушкой. Ему в этом году исполнилось 100 лет.

Перед созданием портрета организаторы провели опрос в соцсетях. Предложений поступило много. Но кандидатура знаменитого телеведущего получила самую большую поддержку.

Для фермы Sunnyfields это уже третий мировой рекорд. В 2023 году здесь создали мозаику с изображением фантастического персонажа Джека Скеллингтона, а годом позже — портрет Оззи Осборна.

Нынешняя работа по площади превзошла предыдущую. Рекорд официально подтвердил представитель Книги рекордов Гиннесса.

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