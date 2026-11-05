Тираннозавра в Музее естествознания в Лондоне нарядили в рождественский свитер

Аниматронный тираннозавр в лондонском Музее естествознания принарядился в новый рождественский свитер. Это продолжение праздничной традиции, начавшейся в музее шесть лет назад.

Дизайн свитера в этом году посвящён музейному экспонату – стегозавру по имени Софи. Это один из наиболее полных скелетов стегозавра, представленных в Европе. Также на свитере есть изображение тираннозавра.

[Клэр Беван, сотрудница Музея естествознания]:

«Мы обращаемся к нашему музейному наследию: здание было построено в 1881 году, в викторианскую эпоху. Мы черпали вдохновение в том времени, придав ему современное звучание. Это отразилось в цветовой палитре и дизайне свитера: на нём изображен тираннозавр в викторианском кабинете».

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Разработка дизайна и другие подготовительные этапы заняли несколько месяцев. Сам свитер сделали за 12 часов. В работе участвовали 10 человек. Они вязали детали, потом сшивали их вместе, а затем отпаривали, чтобы придать изделию форму.

Свитер создали в партнёрстве с компанией NotJust Clothing.

[Джо Александр-Хек, сотрудник компании NotJust Clothing]:

«Мы уже третий год создаём этот замечательный свитер для тираннозавра. В этот раз нам хотелось сделать что-то по-настоящему праздничное, но с лёгким оттенком ностальгии. И, глядя на результат, можно сказать, что нам это удалось. Свитер выглядит чудесно, создаёт рождественское настроение и при этом идеально вписывается в концепцию продукции Музея естествознания».

Гигантский свитер служит рекламой для музейной продукции. В продаже есть взрослые и детские свитера с таким же дизайном. Кроме того, можно купить сувениры в виде стегозавра.

Вся прибыль идёт на поддержание работы музея и его учёных, а также на содержание здания и сохранение музейных экспонатов.

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