Косметика, украшения и деньги: археологи заглянули в повседневную жизнь древних Помпей

В Помпеях нашли шкаф, который оставался запечатанным почти 2000 лет. Его содержимое позволило заглянуть в частную..
Дата загрузки: 2026-11-03
В Помпеях нашли шкаф, который оставался запечатанным почти 2000 лет. Его содержимое позволило заглянуть в частную жизнь семьи из древнеримского города.
Конструкцию шкафа восстановили, опираясь на следы, обнаруженные в Доме Корнелия Максима.
Внутри среди прочих предметов хранилось ожерелье. На нём были подвески в виде миниатюрных фигурок божеств, сосновых шишек и виноградных гроздьев. Такие украшения дарили детям в качестве защитного амулета и погремушки.
Также археологи обнаружили пинцеты, небольшой стеклянный флакон для духов или мазей, сосуд для возжигания благовоний, посуду из бронзы, стекла и керамики и кухонную утварь.
Кроме того, внутри лежали 38 монет и свинцовые гирьки. Их, возможно, использовал кто-то из жильцов, занимавшийся торговлей.
[Габриэль Цухтригель, директор археологического парка]:
«Перед нами своего рода фрагментарный портрет человека, жившего в Помпеях 2000 лет назад. Это был дом среднего класса: с прекрасными фресками в комнатах, но в то же время и с мышами на чердаке, искавшими себе пропитание. Мы нашли двух грызунов в амфоре. Они тоже погибли в тот роковой день в 79 году».
Некогда процветавшие Помпеи были погребены под слоем вулканического пепла во время извержения Везувия в 79 году нашей эры. В результате до наших дней сохранились здания, предметы быта и даже росписи на стенах.
Археологи не знают, что стало с владельцами дома. Но найденные предметы позволяют немного узнать об их жизни.
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