В Австрии появился музей, посвящённый культовому фильму «Звуки музыки»

В Австрии открылся первый в своём роде музей, посвящённый культовому музыкальному фильму 1965 года «Звуки музыки»...

В Австрии открылся первый в своём роде музей, посвящённый культовому музыкальному фильму 1965 года «Звуки музыки». Главную роль в нём сыграла британская актриса Джули Эндрюс. А сама кинолента получила пять премий «Оскар».

Музей «Звуки музыки» находится в Зальцбурге, знаменитом своими музыкальными традициями и известном прежде всего как родина Моцарта.

На открытии присутствовала Элизабет фон Трапп – внучка Георга и Агаты фон Траппов, чья семейная история легла в основу мюзикла и голливудского блокбастера. Элизабет и сегодня проводит экскурсии по местам съёмок фильма в Зальцбурге.

[Элизабет фон Трапп, внучка героев истории]:

«Здесь царит камерная атмосфера, которая позволяет по-настоящему проникнуться сюжетом – как самого фильма «Звуки музыки», так и истории певческого семейного ансамбля фон Траппов, моих родственников. Я очень этим горжусь».

Музей расположен во дворце Хельбрунн, где снимали многие сцены фильма. Экспозиция позволяет провести различие между реальной историей семьи фон Траппов и версией, представленной в бродвейском мюзикле 1959 года и последующей голливудской экранизации.

Действие разворачивается на фоне присоединения Австрии нацистской Германией в 1938 году. В центре сюжета – гувернантка Мария, которая учит семерых детей семьи фон Трапп петь и любить музыку, а затем влюбляется в их отца и своего работодателя – вдовца Георга фон Траппа.

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В целом в музее представлено 450 экспонатов, включая реквизит и костюмы из фильма, плакаты и музыкальные записи.

[Терри Комбс, туристка из США]:

«Мне очень понравилось, что экспозиция посвящена не только самому фильму, но и реальной семье фон Траппов. Я ведь много читала о них на протяжении многих лет. Интересно всё это увидеть. А знакомство с Элизабет и возможность немного её узнать стали для меня завершающим, очень важным штрихом».

Выставка будет работать до 1 ноября. А в марте музей вновь откроет свои двери для гостей.

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