Результаты Флавиу Болсонару на выборах президента Бразилии превзошли ожидания

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару вышел во второй тур президентских выборов, опередив действующего главу государства Луиса Инасиу..
Дата загрузки: 2026-10-05
Бразильский сенатор Флавиу Болсонару вышел во второй тур президентских выборов, опередив действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. За сенатора отдали 47% голосов, за Лулу да Силву – чуть более 45%. Это стало неожиданностью для большинства социологических служб, которые предрекали победу действующего президента. При этом оба кандидата не смогли набрать более 50% голосов для победы.
[Флавиу Болсонару, кандидат в президенты]:
«Я искренне рад результату, который мы увидели. Почти 56 миллионов бразильцев оказали нам доверие ради перемен».
Флавиу – сын экс-президента с правыми взглядами Жаира Болсонару, которого приговорили к 27 годам заключения по разным обвинениям, включая попытку госпереворота. Болсонару и его сторонники называют это политическим преследованием.
Сын экс-президента обещает восстановить демократию, сократить количество министерств и сосредоточиться на будущем страны, а не на политической власти.
[Флавиу Болсонару, кандидат в президенты]:
«Хочу сказать следующее: Лула борется за власть. Он уже участвовал в семи президентских выборах – в семи! Его заботит власть, а меня – будущее Бразилии. Я борюсь за Бразилию».
Лула да Силва занимал пост президента Бразилии два последовательных срока – с 2003 по 2010 год. В январе 2023-го он в третий раз стал главой государства. Теперь 80-летний политик претендует на четвёртый срок.
Второй тур выборов состоится 25 октября. Для победы надо набрать большинство голосов.
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