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Результаты Флавиу Болсонару на выборах президента Бразилии превзошли ожидания

Результаты Флавиу Болсонару на выборах президента Бразилии превзошли ожидания

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару вышел во второй тур президентских выборов, опередив действующего главу государства Луиса Инасиу..

Дата загрузки: 2026-10-05

Результаты Флавиу Болсонару на выборах президента Бразилии превзошли ожидания

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару вышел во второй тур президентских выборов, опередив действующего главу государства Луиса Инасиу Лулу да Силву. За сенатора отдали 47% голосов, за Лулу да Силву – чуть более 45%. Это стало неожиданностью для большинства социологических служб, которые предрекали победу действующего президента. При этом оба кандидата не смогли набрать более 50% голосов для победы.

[Флавиу Болсонару, кандидат в президенты]:
«Я искренне рад результату, который мы увидели. Почти 56 миллионов бразильцев оказали нам доверие ради перемен».

Флавиу – сын экс-президента с правыми взглядами Жаира Болсонару, которого приговорили к 27 годам заключения по разным обвинениям, включая попытку госпереворота. Болсонару и его сторонники называют это политическим преследованием.

Сын экс-президента обещает восстановить демократию, сократить количество министерств и сосредоточиться на будущем страны, а не на политической власти.

[Флавиу Болсонару, кандидат в президенты]:
«Хочу сказать следующее: Лула борется за власть. Он уже участвовал в семи президентских выборах – в семи! Его заботит власть, а меня – будущее Бразилии. Я борюсь за Бразилию».

Лула да Силва занимал пост президента Бразилии два последовательных срока – с 2003 по 2010 год. В январе 2023-го он в третий раз стал главой государства. Теперь 80-летний политик претендует на четвёртый срок.

Второй тур выборов состоится 25 октября. Для победы надо набрать большинство голосов.

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