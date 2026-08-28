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Умер бывший сербский генерал Ратко Младич, отбывавший пожизненный срок в Гааге

Умер бывший сербский генерал Ратко Младич, отбывавший пожизненный срок в Гааге

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге...

Дата загрузки: 2026-08-28

Умер бывший сербский генерал Ратко Младич, отбывавший пожизненный срок в Гааге

Бывший командующий армией боснийских сербов Ратко Младич умер в центре содержания под стражей ООН в Гааге. Ему было 83 года. Он отбывал пожизненное заключение с момента своего ареста в 2011 году. В последние годы у него были проблемы со здоровьем, и его неоднократно госпитализировали.

В 2017 году Международный трибунал по бывшей Югославии признал Младича виновным в геноциде, преступлениях против человечности и нарушениях законов и обычаев войны. В частности его обвинили в организации массового убийства не менее 8000 боснийских мусульман в Сребренице в 1995 году, блокаде Сараево и намеренном обстреле гражданского населения, а также в других преступлениях.

Известие о смерти Младича вызвало у боснийцев тяжёлые воспоминания.

[Сена, жительница Сараево]:
«Я не радуюсь его кончине. Я бы предпочла, чтобы он прожил долгую жизнь и испытал страдания от такого существования. Никому не желаю смерти, но пусть бы он прожил ещё лет семьдесят».

[Рифат, житель Сараево]:
«Он совершил столько зла, что лучше бы жил дальше и продолжал страдать».

В Белграде на смерть сербского генерала реагируют по-другому.

[Милан, житель Белграда]:
«Это очень печально. Я искренне верю, что он защищал сербский народ, потому что это был его долг».

Ратко Младич участвовал в вооружённых конфликтах на территории бывшей Югославии, в том числе в войне в Хорватии в 1991–92 годах и Боснийской войне с 1992 по 95 год.

После смерти Младича его фигура по-прежнему остаётся предметом острых споров на Балканах. Для родственников погибших и выживших он остаётся символом преступлений войны, тогда как часть сербских националистов продолжает считать его героем.

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