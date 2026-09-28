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Президент Сербии Вучич ушёл в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах

Президент Сербии Вучич ушёл в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Завершился его второй и последний пятилетний срок полномочий. Вучич..

Дата загрузки: 2026-09-28

Президент Сербии Вучич ушёл в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Завершился его второй и последний пятилетний срок полномочий. Вучич ушёл с поста на семь месяцев раньше, чтобы участвовать в парламентских выборах 25 октября. Они станут проверкой прочности его позиции у власти после почти двух лет протестов.

[Александр Вучич, президент Сербии]:
«Я верно служил вам – каждому из вас – и нашей родине, Сербии. Я служил честно и добросовестно на протяжении двух своих президентских сроков. Буду ли я служить Сербии дальше – не знаю. Но в одном уверен: я безмерно горжусь всем, чего мы достигли вместе».

Конституция Сербии запрещает одному человеку занимать кресло президента три раза подряд. Вучич заявил, что после ухода в отставку возглавит Сербскую прогрессивную партию на выборах в парламент. Это может открыть ему дорогу к креслу премьер-министра.

На выборах политику-популисту предстоит серьёзное испытание: ему будет противостоять студенческое движение. Именно оно возглавило протесты, которые начались после обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в ноябре 2024 года и гибели 16 человек.

Студенты университетов потребовали привлечь виновных к ответственности. Борьба за справедливость и против коррупции переросла в политическую силу «Студенты побеждают», которая участвует в выборах.

Также соперниками партии Вучича станет коалиция прозападных оппозиционных партий «Европейская Сербия».

Исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства будет действующий спикер парламента Ана Брнабич. Президентские выборы должны состояться не позднее чем через три месяца. Движению «Студенты побеждают», коалиции «Европейская Сербия» и другим политическим силам ещё предстоит выдвинуть кандидатов на этот пост.

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