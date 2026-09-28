Президент Сербии Вучич ушёл в отставку, чтобы участвовать в парламентских выборах

Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Завершился его второй и последний пятилетний срок полномочий. Вучич..

Президент Сербии Александр Вучич объявил об отставке. Завершился его второй и последний пятилетний срок полномочий. Вучич ушёл с поста на семь месяцев раньше, чтобы участвовать в парламентских выборах 25 октября. Они станут проверкой прочности его позиции у власти после почти двух лет протестов.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Я верно служил вам – каждому из вас – и нашей родине, Сербии. Я служил честно и добросовестно на протяжении двух своих президентских сроков. Буду ли я служить Сербии дальше – не знаю. Но в одном уверен: я безмерно горжусь всем, чего мы достигли вместе».

Конституция Сербии запрещает одному человеку занимать кресло президента три раза подряд. Вучич заявил, что после ухода в отставку возглавит Сербскую прогрессивную партию на выборах в парламент. Это может открыть ему дорогу к креслу премьер-министра.

На выборах политику-популисту предстоит серьёзное испытание: ему будет противостоять студенческое движение. Именно оно возглавило протесты, которые начались после обрушения навеса на железнодорожной станции Нови-Сад в ноябре 2024 года и гибели 16 человек.

Студенты университетов потребовали привлечь виновных к ответственности. Борьба за справедливость и против коррупции переросла в политическую силу «Студенты побеждают», которая участвует в выборах.

Также соперниками партии Вучича станет коалиция прозападных оппозиционных партий «Европейская Сербия».

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Исполнять обязанности президента до избрания нового главы государства будет действующий спикер парламента Ана Брнабич. Президентские выборы должны состояться не позднее чем через три месяца. Движению «Студенты побеждают», коалиции «Европейская Сербия» и другим политическим силам ещё предстоит выдвинуть кандидатов на этот пост.

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