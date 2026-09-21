Левая партия победила на региональных выборах в Берлине

На выборах в земельный парламент Берлина победила Левая партия, набрав более 25% голосов. На втором месте..

На выборах в земельный парламент Берлина победила Левая партия, набрав более 25% голосов. На втором месте правоцентристская ХДС во главе с Фридрихом Мерцем – у неё чуть менее 19%. Третье место заняла ультраправая «Альтернатива для Германии», за которую проголосовали более 16% избирателей.

Левая партия впервые заняла первое место на выборах в этой земле. Программа политической силы предусматривает национализацию жилья, принадлежащего крупным корпоративным арендодателям, и ограничение арендной платы. На референдуме 2021 года эту идею поддержали 58% проголосовавших. Сейчас поддержка снизилась до 37%.

Чтобы впервые после объединения Германии в 1990 году возглавить администрацию столицы, Левой партии потребуются партнёры по коалиции.

Обычно выборы в отдельных федеральных землях не вызывают большого интереса за пределами Германии. Однако успех ультраправых в земле Саксония-Анхальт – который они рассматривают как первый шаг к победе на федеральных выборах 2029 года – вызвал широкий резонанс в Европе.

Всего за десять с небольшим лет «Альтернатива для Германии», выступающая за жёсткие меры по депортации иностранцев, не имеющих права находиться в Германии, за восстановление энергетических связей с Россией и отказ от евро, превратилась из маргинального евроскептического движения в одну из самых популярных партий страны.

Данные экзитполов показывают успехи, достигнутые АдГ за последние годы. При этом остальным партиям всё труднее придерживаться стратегии «санитарного кордона», в рамках которой они отказываются вступать с ней в коалиционные соглашения.

Между тем на выборах в Мекленбурге-Передней Померании АдГ вышла на первое место, получив более 38% голосов. Тогда как ХДС получила всего 4,9%.

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