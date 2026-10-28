В Израиле состоялись выборы в парламент. Явка оказалась рекордной – более 77%. Окончательные результаты могут стать..

В Израиле подсчитывают голоса после выборов в парламент

В Израиле состоялись выборы в парламент. Явка оказалась рекордной – более 77%. Окончательные результаты могут стать известны через несколько дней. А пока избиратели в Тель-Авиве наблюдают за новостями на большом экране, где появляются данные предварительных опросов.

Согласно им, лидирует, то партия «Ликуд» во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, то оппозиционная политическая сила «Яшар!», которую возглавляет бывший начальник Генштаба ЦАХАЛ Гади Айзенкот.

Центральная избирательная комиссия обработала пока только половину бюллетеней. По промежуточным данным, у блока «Ликуд» 55 мест в 120-местном парламенте. Блок «Яшар!» получает 49 мест, у блока арабских партий – примерно 15 мандатов.

При этом для большинства в Кнессете необходимо 61 место. Но столько обычно никто не получает. Так что партиям приходится договариваться и формировать коалиции. Так может произойти в этот раз. Если процесс затянется, то, возможно, придётся проводить новое голосование.

Эти выборы стали первыми после терактов 7 октября 2023 года, организованных ХАМАС, и последовавшей за ними войной в Газе.

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