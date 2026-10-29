Президент США заявил, что в Бразилии с семьёй Болсонару обошлись несправедливо

Флавиу Болсонару назвал себя «законным избранным президентом» Бразилии. Он заявил, что его победу украли в результате..

Флавиу Болсонару назвал себя «законным избранным президентом» Бразилии. Он заявил, что его победу украли в результате «избирательного государственного переворота», который организовали левый президент Луис Инасиу Лула да Силва и Верховный суд страны.

Позже Болсонару изменил формулировку и назвал себя «лидером Бразилии».

Бывший кандидат проиграл во втором туре президентских выборов, после чего покинул Бразилию. Перед этим полиция предъявила ему требования сдать паспорта и не выезжать из страны. На политика вскоре после его победы в первом туре президентских выборов завели дело по подозрению в отмывании денег. Болсонару заявляет, что ни в каких нарушениях не замешан.

В среду политик прибыл в Майами, где он и его семья получили американские визы. Он поблагодарил президента США Дональда Трампа и лидера Аргентины Хавьера Милея за помощь в выезде из страны и тёплый прием.

Между тем Дональд Трамп на вопрос журналистов – признаёт ли он Болсонару законным президентом Бразилии – прямо отвечать не стал, но отметил, что выборы были странными.

[Дональд Трамп, президент США]:

«Я считаю, что с ними обошлись просто крайне несправедливо. Как вы знаете, я не занимал никакой позиции в отношении этих выборов. Но когда вижу что-то неподобающее, я говорю об этом. По моему мнению, к нему и его семье отнеслись крайне несправедливо».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Президент добавил, что знает о разрешении семье Болсонару въехать в США, но сам с политиком не общался.

Международные наблюдатели признали выборы в Бразилии честными. Однако в Бразилии существует глубинный политический конфликт. В ходе кампании 2026 года Высший избирательный суд во главе с судьями Верховного суда подвергался жёсткой критике за то, что активно блокировал аккаунты правых политиков, блогеров и журналистов, аргументируя это «борьбой с дезинформацией».

Кроме того, во время второго тура выборов Верховный суд продлил работу некоторых участков. Команда Болсонару заявила, что это было сделано избирательно в регионах, где традиционно сильна поддержка Лулы да Силвы.

Сами выборы в Бразилии с 2000 проходят с помощью электронного голосования без использования бумажных бюллетеней. По словам критиков, отсутствие бумажного контроля делает систему уязвимой для внутренних манипуляций или хакерских атак.

Короткая ссылка на эту страницу: