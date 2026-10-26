Как садотерапия помогает пациентам избавиться от стресса

Свежий воздух и созидание – на этом небольшом участке недалеко от Мадрида группа пациентов участвует в..

Свежий воздух и созидание – на этом небольшом участке недалеко от Мадрида группа пациентов участвует в сеансе садотерапии. Близость к природе и ручной труд помогают им обрести душевный покой.

Программа «Терапевтический сад» предназначена для взрослых, которые страдают стресса, тревожности или эмоциональной перегрузки.

[Дебора Нобл, пациентка]:

«Внутри нас заложены ритмы, которые мы часто пытаемся изменить. А здесь учишься возвращаться к своей истинной природе, к собственным ритмам, делать паузу, выделять главное, фокусироваться на заботе о других и о себе».

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По мнению специалистов, работа в саду успокаивает и выводит из депрессивного состояния.

[Бартоломе Колон, специалист по садовой терапии]:

«Мы оставляем стресс и повседневные заботы за порогом. Здесь мы обретаем душевный покой и входим в ритм сельской жизни, в ритм природы».

Участники программы сажают салат, капусту и зелёный лук. Здесь не получится ускорить время: урожаю нужно созреть. Так что работа в саду учит ещё и терпению.

[Карлос Эрнандес, пациент]:

«Для борьбы с тревожностью лечащий врач порекомендовал мне садовую терапию. Это, правда, помогает, ведь здесь соприкасаешься с природой. Мысли заняты делом, что позволяет отвлечься от тревог. К тому же общаешься с людьми, и это здорово».

Программа рассчитана на восемь недель. Участники посещают одно занятие в неделю. По завершении курса врачи оценивают прогресс каждого пациента и определяют, улучшилось ли его эмоциональное состояние.

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