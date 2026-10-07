Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В Буэнос-Айресе десятки тысяч болельщиков собрались на стадионе..

«Он объединил всех аргентинцев»: Месси в последний раз сыграл за национальную сборную

Лионель Месси провёл последний матч за сборную Аргентины. В Буэнос-Айресе десятки тысяч болельщиков собрались на стадионе «Монументаль» и в прилегающих фан-зонах.

Аргентина обыграла Бенин со счётом 3:0. Месси сделал две голевые передачи, а затем сам забил с пенальти. Это был его 208-й матч за сборную и 126-й гол.

После финального свистка легендарный форвард обратился к болельщикам. Он поблагодарил их и сказал, что хотел бы играть за Аргентину всегда, но понимает, что пришло время уступить место молодым футболистам.

Вечер завершился фейерверком и шоу дронов. В небе появились знаменитая десятка Месси и изображение футболиста с Кубком мира.

[Мария, болельщица]:

«Он скромный парень, хороший человек, который стал примером для молодёжи и всех аргентинцев. Я плачу именно поэтому, плачу, потому что уходит целая эпоха. Он поднял престиж нашей страны на невероятную высоту в глазах всего мира».

[Хуан, болельщик]:

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«Огромная радость – побывать здесь и пережить вместе с ним эту великую эпоху. Он настоящий пример для подражания. Он многому научил нас как на поле, так и вне его. Мы бесконечно ему благодарны. Как аргентинец он вернул нам чувство национальной идентичности и гордости, которых нам давно не хватало».

[Денис, болельщик]:

«Он не просто игрок, но и замечательный человек, который привил нам важные ценности: например, никогда не сдаваться и всегда пробовать снова».

[Эмилия, болельщица]:

«Кого бы вы ни встретили на улице – нас всех объединяет любовь к Месси и гордость за него, за то, как он представляет Аргентину за рубежом, и за всё, что он сделал. Он настоящий пример для подражания – и как спортсмен, и как человек. Он очень скромный, и замечательно видеть, как дети берут с него пример».

Карьера Месси в национальной сборной длилась 21 год. Он стал лучшим бомбардиром в её истории.

Аргентинский нападающий выиграл два Кубка Америки, Чемпионат мира и взял золото на Олимпиаде.

Между тем Месси уходит из сборной, но не из футбола. Он продолжит выступать за «Интер Майами».

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