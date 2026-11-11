Республиканцы заблокировали попытку импичмента главы Пентагона Пита Хегсета

Палата представителей США заблокировала попытку объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету. На голосовании 10 ноября законодатели передали обвинения в юридический комитет, который контролируют республиканцы. За решение, которое фактически остановило рассмотрение инициативы, проголосовало 211 законодателей. Против – 204.

Импичмента добивался республиканец от Кентукки Томас Масси. Он рассчитывал привлечь однопартийцев, недовольных политикой министра. Однако оказался единственным республиканцем, выступившим против передачи резолюции в комитет.

Документ содержал восемь пунктов обвинений. Среди них — ведение войны против Ирана без разрешения Конгресса и несоблюдение требований по защите мирных жителей. Другие пункты касались военных операций в Йемене, захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро и ударов по судам контрабандистов наркотиков в Карибском море и Тихом океане.

Ещё одно обвинение связано с давлением на сенатора-демократа Марка Келли. Хегсет добивался уголовного преследования в отношении него и понижения в воинском звании после того, как Келли призвал военнослужащих не выполнять приказы.

Дональд Трамп приветствовал решение Палаты представителей в соцсети Truth Social. Он назвал попытку импичмента провальной и похвалил Хегсета за действия в Иране и Венесуэле.

В январе контроль над обеими палатами Конгресса перейдёт к демократам. Они уже обещали расследовать решения главы Пентагона. В новом составе Конгресса законодатели смогут вновь внести резолюцию о его импичменте.

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