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Республиканцы заблокировали попытку импичмента главы Пентагона Пита Хегсета

Республиканцы заблокировали попытку импичмента главы Пентагона Пита Хегсета

Палата представителей США заблокировала попытку объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету. На голосовании 10 ноября законодатели..

Дата загрузки: 2026-11-14

Республиканцы заблокировали попытку импичмента главы Пентагона Пита Хегсета

Палата представителей США заблокировала попытку объявить импичмент главе Пентагона Питу Хегсету. На голосовании 10 ноября законодатели передали обвинения в юридический комитет, который контролируют республиканцы. За решение, которое фактически остановило рассмотрение инициативы, проголосовало 211 законодателей. Против – 204.

Импичмента добивался республиканец от Кентукки Томас Масси. Он рассчитывал привлечь однопартийцев, недовольных политикой министра. Однако оказался единственным республиканцем, выступившим против передачи резолюции в комитет.

Документ содержал восемь пунктов обвинений. Среди них — ведение войны против Ирана без разрешения Конгресса и несоблюдение требований по защите мирных жителей. Другие пункты касались военных операций в Йемене, захвата венесуэльского лидера Николаса Мадуро и ударов по судам контрабандистов наркотиков в Карибском море и Тихом океане.

Ещё одно обвинение связано с давлением на сенатора-демократа Марка Келли. Хегсет добивался уголовного преследования в отношении него и понижения в воинском звании после того, как Келли призвал военнослужащих не выполнять приказы.

Дональд Трамп приветствовал решение Палаты представителей в соцсети Truth Social. Он назвал попытку импичмента провальной и похвалил Хегсета за действия в Иране и Венесуэле.

В январе контроль над обеими палатами Конгресса перейдёт к демократам. Они уже обещали расследовать решения главы Пентагона. В новом составе Конгресса законодатели смогут вновь внести резолюцию о его импичменте.

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