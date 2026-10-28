Флавиу Болсонару покинул Бразилию на фоне судебного преследования

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару покинул страну и отправился в США после поражения на президентских выборах. Перед..

Бразильский сенатор Флавиу Болсонару покинул страну и отправился в США после поражения на президентских выборах. Перед этим Верховный суд Бразилии предписал ему сдать паспорта и запретил выезд из страны.

Напомним, что Болсонару победил в первом туре президентских выборов 4 октября, обойдя действующего президента Лулу да Силву. 18 октября на Болсонару завели дело по подозрению в отмывании денег. Сенатор вину отрицает.

25 октября он с небольшим отрывом проиграл на выборах, но поражение признать отказался. А уже в понедельник политик опубликовал в социальных сетях видео, в котором рассказал, что федеральная полиция вручила ему предписание сдать паспорта в течение 24 часов, а также уведомила о запрете на выезд из страны.

Один из источников, близких к семье Болсонару, подтвердил, что Флавиу уже прибыл в США, но не уточнил, где именно он находится.

Также остаётся неясным, как Болсонару покинул страну, поскольку на пунктах миграционного контроля не зафиксировано, что он пересекал границу.

Верховный суд Бразилии уже аннулировал паспорта сенатора. Однако ордера на его арест не выдавали.

Госдепартамент США сообщил, что выдаст визы Флавиу Болсонару и его семье. А Дональд Трамп заявил, что одобряет приезд бразильского сенатора в Соединённые Штаты.

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[Дональд Трамп, президент США]:

«Я бы одобрил. Думаю, они хорошие люди. Выборы были очень странными. Я считаю их ужасными».

При этом президент США сказал, что хорошо относится к Луле, и не объявил о каких-либо ответных мерах в отношении Бразилии.

Ранее Трамп также заявлял, что отец Флавиу, бывший президент Жаир Болсонару, стал жертвой судебного преследования.

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