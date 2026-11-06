Конгресс Парагвая начал процедуру импичмента президента Сантьяго Пеньи из-за краха банка

Протестующие вышли на улицы Асунсьона – столицы Парагвая. Это произошло на фоне начала процедуры импичмента президента..

Протестующие вышли на улицы Асунсьона – столицы Парагвая. Это произошло на фоне начала процедуры импичмента президента Сантьяго Пеньи в Конгрессе.

Ранее глава государства объявил о своей отставке в связи с крахом крупного цифрового банка Ueno. Однако обе палаты парламента её не приняли и намерены отстранить президента от должности. Это лишит его права на неприкосновенность. Теперь ему предстоит защищаться в Сенате.

Банк Ueno, основанный в 2021 году, за несколько лет стал одним из крупнейших частных банков Парагвая. Он обслуживал около трёх миллионов клиентов — это почти половина населения страны. Также под его управлением находилось примерно 850 миллионов долларов государственных средств.

Однако проверки выявили нарушения при кредитовании связанных с владельцами компаний и недостаточность капитала. В ноябре этого года Центральный банк остановил деятельность организации и начал процедуру его урегулирования. В результате средства клиентов банка оказались замороженными.

Ситуация приобрела политический характер, поскольку президент Сантьяго Пенья ранее был акционером холдинга Grupo Vázquez, которому принадлежит Ueno.

Прокуратура Парагвая начала три уголовных расследования, в которых фигурируют и сам Пенья, и другие действующие и бывшие государственные чиновники.

В ходе расследований будет дана оценка тому, как власти осуществляли надзор за банком, как действовали в ситуации его краха и почему государственные средства были размещены в этом финансовом учреждении.

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Пенья заявил, что будет сотрудничать со следствием. Он выразил сожаление по поводу случившегося. Однако не стал брать на себя ответственность за возникший кризис.

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