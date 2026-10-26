В Мехико прошёл красочный парад в преддверии Дня мёртвых

Грим в виде черепов, костюмы с подсветкой и танцы под барабаны. Вечером 25 октября по улицам..

Грим в виде черепов, костюмы с подсветкой и танцы под барабаны. Вечером 25 октября по улицам Мехико прошло праздничное шествие в преддверии Дня мёртвых.

Многие участники выбрали образ Катрины – нарядно одетого женского скелета, ставшего одним из символов праздника. Вместе с танцорами двигались украшенные автомобили с традиционными алтарями.

[Эйми Арройо, участница парада]:

«Прежде всего, это способ помнить умерших близких. Смеяться, радоваться тому, что мы живы, создавать мост между теми, кто ушёл, и теми, кто ещё здесь. Для меня это большая радость и воодушевление».

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Посмотреть на шествие приехали и зарубежные гости.

[Катя, туристка из Коста-Рики]:

«Это невероятно красиво. Здесь все очень глубоко переживают тему смерти и придают ей значение, которого нет в других местах, по крайней мере в моей стране. Мы отмечаем День мёртвых 1 ноября, но не с такой глубиной. Недавно я потеряла нескольких близких, в том числе друга, и здесь меня переполняют чувства».

День мёртвых отмечают 1 и 2 ноября. Праздник сочетает традиции коренных народов и католические обычаи. Семьи устанавливают домашние алтари и приходят на кладбища, где украшают могилы цветами и свечами и приносят любимую еду умерших близких.

По традиционным верованиям, в эти дни души умерших возвращаются к своим семьям. Черепа и скелеты символизируют смерть как естественную часть жизни, а сам праздник помогает сохранять связь между поколениями.

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