В Нью-Джерси испытали новые воздушные шары для 100-го парада Macy’s в честь Дня благодарения

Новые гигантские воздушные шары, созданные для парада Macy’s, проходят испытания на стадионе в Ист-Ратерфорде в штате..
Дата загрузки: 2026-11-14
Новые гигантские воздушные шары, созданные для парада Macy’s, проходят испытания на стадионе в Ист-Ратерфорде в штате Нью-Джерси. В этом году знаменитому шествию исполняется 100 лет.
[Кэтлин Райт, сотрудница Macy’s Studios]:
«В этом году мы проведём 100-й парад Macy’s в честь Дня благодарения. Такое событие случается раз в столетие! Мы в полном восторге. В нынешнем параде будет много новых персонажей и море веселья».
В испытаниях участвуют семь новых шаров, наполненных гелием. Для команд, управляющих шарами, это также отличная возможность потренироваться перед праздником.
[Кэтлин Райт, сотрудница Macy’s Studios]:
«Мы очень рады представить новые шары. Позади меня шар в виде Блуи, появились новые миньоны. Здесь также Hello Kitty, Микки Маус, Снупи – все на месте! Впервые к нам присоединится Билли Брайтпо – персонаж, созданный специально для Macy’s. Это любознательный медвежонок, который пройдёт по маршруту парада».
Организаторы также возвращают в этом году Дудлбага. Это легендарный исторический персонаж парада, сделанный в виде гигантской дружелюбной гусеницы в горошек.
Первый парад Macy’s прошёл в 1924 году. Во время Второй мировой войны была пауза. Так что 100-й парад состоится в этом году. Он пройдёт 26 ноября в Нью-Йорке.
В честь юбилея маршрут удлинили. Праздничная колонна будет двигаться по улицам Манхэттена и завершит путь возле универмага Macy’s на Геральд-сквер.
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