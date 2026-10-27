Десятки чихуахуа в тематических костюмах вместе с владельцами прошли парадом по парку Чапультепек в Мехико. Шествие..

Чихуахуа в жутковатых костюмах прошли парадом в честь Дня мёртвых в Мексике

Десятки чихуахуа в тематических костюмах вместе с владельцами прошли парадом по парку Чапультепек в Мехико. Шествие посвящено предстоящему Дню мёртвых, так что многие собаки предстали в образе скелета Катрины – одного из символов праздника.

[Габриэла, владелица собаки]:

«Катрина – традиционный костюм для Дня мёртвых. Моя собачка – Катрина, и я – Катрина».

А некоторые владельцы нарядили маленьких чихуахуа в стиле ацтекских правителей.

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[Исмаэль, владелец собаки]:

«Я сотрудничаю с мастером, который шьёт костюмы. Мне пришла в голову идея сделать наряды в стиле ацтеков, и я поделился с ним. На изготовление ушло около двух недель. Я объяснил, как должны выглядеть костюмы, в том числе головные уборы».

Мероприятие организовало сообщество поклонников чихуахуа. Эта порода названа в честь мексиканского штат Чиуауа. Согласно одной из гипотез, предками чихуахуа были древние собаки течичи, которых разводили в Месоамерике.

День мёртвых отмечают в Мексике 1 и 2 ноября. Это один из самых знаковых культурных праздников страны. Он посвящён ушедшим близким, но не связан с печалью. Считается, что в дни праздника души умерших возвращаются к своим родным и поэтому остаются частью семейной истории.

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