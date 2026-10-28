Костюмированный парад собак в честь Хэллоуина устроили в Нью-Йорке

Нью-йоркские собаки вместе с владельцами вышли на костюмированный парад в Томпкинс-сквер-парке. Праздник посвящён предстоящему Хэллоуину, но..

Нью-йоркские собаки вместе с владельцами вышли на костюмированный парад в Томпкинс-сквер-парке. Праздник посвящён предстоящему Хэллоуину, но наряды участников вдохновлены самыми разными темами – от футбола до культовых фильмов.

[участница парада]:

«Жизнь питомцев так коротка, так почему бы не устроить по-настоящему веселый праздник? Нарядиться, немного пошутить. Это приносит городу радость, возникает чувство единения, чего нам всем немного не хватает».

[участница парада]:

«Это совершенно особенная нью-йоркская традиция. Хотя бы потому, что здесь собрались собаки со всего Нью-Йорка, демонстрируя таланты своих хозяев. И выглядят питомцы просто очаровательно».

Томпкинс-сквер-парк особенно значим для владельцев питомцев. Именно здесь была создана первая в Нью-Йорке площадка для собак. А традиция проводить парад в честь Хэллоуина зародилась 36 лет назад. Во время мероприятия также проходит конкурс костюмов.

Каждый год в празднике участвуют более 400 наряженных собак. Посмотреть на них приходят около 2000 зрителей.

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На фестивале также привлекают внимание к собакам из приютов, которым благотворительные организации ищут хозяев.

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