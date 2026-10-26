Вместо холста – губы: художница из США создаёт необычные миниатюры

Крылья бабочки и тигровые полосы. Американка Райан Келли рисует на собственных губах.

Перед зеркалом художница аккуратно выводит надпись «Я – Джейн Доу». Так в США называют женщин, чьи имена не раскрывают. Этой работой Келли выражает солидарность с пострадавшими от сексуального насилия.

Необычные рисунки принесли 42-летней жительнице Мэриленда большую аудиторию в социальных сетях.

[Райан Келли, художница]:

«В 2022 году я сделала перерыв в рисовании на губах, потому что столкнулась с домашним насилием и мне пришлось заново выстраивать свою жизнь. Поэтому теперь, когда я думаю о будущем, о том, каким будет это искусство и как оно будет развиваться, я чувствую удовлетворение от него, только зная, что поддерживаю бренды, людей и идеи, направленные на защиту прав и интересов других».

Работу Келли сравнивает с медитацией: рисование через зеркало требует сосредоточенности. На создание миниатюры уходит много времени, хотя уже через час или два, она, скорее всего, сотрётся.

В октябре в США проходит месяц информирования о домашнем насилии. Келли делится своей историей и рисунками, чтобы привлечь внимание к этой проблеме и помочь людям в похожей ситуации почувствовать, что они не одни.

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