Золотая баржа перевозит четыре почитаемых образа Будды по озеру Инле в Мьянме. Так здесь проходит фестиваль..

Золотая баржа и гребцы на одной ноге: фестиваль на озере в Мьянме

Золотая баржа перевозит четыре почитаемых образа Будды по озеру Инле в Мьянме. Так здесь проходит фестиваль пагоды Пхаунг До У. За 18 дней торжеств статуи доставляют в 21 деревню, чтобы местные жители могли им поклониться.

Нос баржи украшает фигура мифической птицы каравейк. Судно тянут десятки деревянных лодок. На некоторых вёслами грациозно работают девушки. На других гребцы-мужчины, стоя на одной ноге, толкают вёсла другой.

В процессии участвуют и лодки с танцорами. На берегах и на воде собираются тысячи зрителей.

Инле – второе по величине пресноводное озеро Мьянмы. Оно расположено среди гор в южной части штата Шан.

В последние годы праздник неоднократно прерывался. Сначала его проведению помешала пандемия, затем – политическая нестабильность после военного переворота 2021 года. Фестиваль возобновился в 2023 году.

Торжества проходят после отступления муссонных дождей. В Мьянме этот период традиционно открывает сезон религиозных праздников.

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