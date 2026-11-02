Масштабный парад в честь Дня мёртвых прошёл в Мехико. По улицам мексиканской столицы проехали украшенные платформы,..

Парад скелетов Катрин и красочные баррилеты: как в Мексике и Гватемале праздновали День мёртвых

Масштабный парад в честь Дня мёртвых прошёл в Мехико. По улицам мексиканской столицы проехали украшенные платформы, прошли танцоры и оркестры.

Праздник посвящён ушедшим близким. Считается, что раз в год они ненадолго возвращаются к своим родным.

Костюмы – в соответствующей тематике. Главный символ Дня мёртвых – женский скелет Катрина.

[Моника, участница парада]:

«Это очень интересно. И кажется, что с каждым годом мероприятие всё масштабней. Каждый год приезжают туристы из разных стран». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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А это фестиваль в Гватемале. Здесь главный атрибут Дня мёртвых – баррилеты. Это гигантские воздушные змеи диаметром до 20 метров. Их делают вручную из бамбукового каркаса, верёвок и цветной папиросной бумаги. На изготовление уходит несколько месяцев.

У коренных народов есть поверье, что шум ветра, бьющегося о баррилеты, отпугивает злых духов. Это помогает душам умерших предков найти путь к своим семьям.

[Герсон Итцол, изготовитель баррилет]:

«Наш змей посвящён двум ушедшим из жизни коллегам. Так что это искусство для тех, кого, к сожалению, уже нет с нами».

Большие баррилеты в небо не запускают, а удерживают на земле, поскольку они очень тяжёлые. Зато такие змеи участвуют в конкурсе. Жюри оценивает масштаб, тематику и художественное мастерство.

Фестиваль проходит уже в 127-й раз. Он привлекает и местных жителей, и туристов.

[Марк Уилсон, турист из США]:

«Мне очень понравилось. Здесь не так, как в США. Кажется, что все люди – одно целое, что они вместе радуются празднику и воссоединению с предками».

Традиция создания баррилет зародилась в XIX веке в департаменте Сакатепекес. А два года назад её внесли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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