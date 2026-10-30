Гигантские скелеты украсили мексиканский город ко Дню мёртвых

В мексиканском Атлиско среди полей оранжевых бархатцев, а также на улицах и площадях установили гигантские фигуры..

В мексиканском Атлиско среди полей оранжевых бархатцев, а также на улицах и площадях установили гигантские фигуры скелетов. Здесь проходит фестиваль «Долина Катрин». Туристы гуляют между скульптурами и фотографируются на фоне вулкана Попокатепетль.

Фестиваль проводят в шестой раз. В этом году фигуры посвящены божествам, которым поклонялись до прихода испанцев. Всего создали 27 скульптур. Из них 19 разместили в Атлиско, остальные – за его пределами.

Архитектор Харед Барохас создал фигуру Ицпапалотль, чьё имя означает «Обсидиановая бабочка».

[Харед Барохас, архитектор, автор скульптуры]:

«Воплотить то, что ты представлял, в произведении высотой почти десять метров – это прекрасное чувство, потому что знаешь: это часть наших традиций и нашей культуры. Очень важно, чтобы эти традиции и обычаи не исчезли. Знать, что ты хоть немного помогаешь их сохранять, – это самое главное». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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День мёртвых отмечают 1 и 2 ноября. По поверью, в это время умершие близкие ненадолго возвращаются к живым. Для них готовят любимую еду, зажигают свечи и выкладывают дорожки из цветочных лепестков, чтобы указать душам путь домой. Традиция праздника у коренных народов Мексики включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

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