Причудливые существа и яркие цветы: крупнейший в мире цветочный парад в Нидерландах

Гигантские цветочные инсталляции на платформах проехали по городку Зюндерт в Нидерландах. Все композиции сделаны из георгинов...
Дата загрузки: 2026-09-08
Гигантские цветочные инсталляции на платформах проехали по городку Зюндерт в Нидерландах. Все композиции сделаны из георгинов. Это крупнейший цветочный парад в мире. В этом году мероприятие отмечает 80-летний юбилей.
В параде участвуют 20 деревень. На украшение каждой платформы ушло полмиллиона георгинов разных сортов. А на работы потребовалось несколько месяцев.
[Джеффри, зритель]:
«Главное в этом параде – это цветы. Ими украшены все платформы. И то, что люди создают здесь – уникально».
Цветочные платформы создают исключительно волонтёры.
[Йоррит Хаверманс, организатор парада]:
«Думаю, для людей, которые делают платформы для парада, это занятие – важная часть жизни. На это уходит очень много времени. Но это весело. В процессе встречаешь много людей. Так я познакомился со своей будущей женой».
Первый парад прошёл в Зюндерте в 1936 году. Его посвятили правившей тогда королеве Вильгельмине. В 2012 году традицию цветочного парада в Зюндерте включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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