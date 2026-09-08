Гигантские цветочные инсталляции на платформах проехали по городку Зюндерт в Нидерландах. Все композиции сделаны из георгинов...

Причудливые существа и яркие цветы: крупнейший в мире цветочный парад в Нидерландах

Гигантские цветочные инсталляции на платформах проехали по городку Зюндерт в Нидерландах. Все композиции сделаны из георгинов. Это крупнейший цветочный парад в мире. В этом году мероприятие отмечает 80-летний юбилей.

В параде участвуют 20 деревень. На украшение каждой платформы ушло полмиллиона георгинов разных сортов. А на работы потребовалось несколько месяцев.

[Джеффри, зритель]:

«Главное в этом параде – это цветы. Ими украшены все платформы. И то, что люди создают здесь – уникально».

Цветочные платформы создают исключительно волонтёры.

[Йоррит Хаверманс, организатор парада]:

«Думаю, для людей, которые делают платформы для парада, это занятие – важная часть жизни. На это уходит очень много времени. Но это весело. В процессе встречаешь много людей. Так я познакомился со своей будущей женой».

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Первый парад прошёл в Зюндерте в 1936 году. Его посвятили правившей тогда королеве Вильгельмине. В 2012 году традицию цветочного парада в Зюндерте включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

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