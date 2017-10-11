11 октября 2017
Телеканал NTD

В Польше началось осеннее кольцевание перелётных птиц

| 0

Недалеко от польского села Семянувка рядом с белорусской границей раскинулись леса и болота. На этих просторах каждую осень перелётные птицы останавливаются отдохнуть на пути в тёплые края.

Сюда же в это время съезжаются и орнитологи из разных стран. Их цель – изучать пернатых.

[Эва Бурда, орнитолог]:
«Мы отлавливаем европейских козодоев и сов. Они очень привлекательны для орнитологов, потому что очень интересные и красивые. Мы также ловим ястребообразных».

Орнитологи говорят: в Семянувке встречаются самые разнообразные птицы. Их ловят и перевозят в лагерь в специальных мешках. Здесь птичек взвешивают, обследуют и кольцуют.

[Эва Бурда, орнитолог]:
«На кольце есть адрес польской орнитологической станции в Гданьске, а также – индивидуальный номер кольца. Если кто-то снова поймает эту птицу, то по номеру он сможет получить о ней всю информацию: где её окольцевали, какое у неё здоровье и сколько ей лет».

После обследования птичек выпускают на волю. С помощью кольцевания орнитологи следят за их миграцией. За последние 15 лет учёные пометили здесь более 70 тысяч пернатых.
Короткая ссылка на эту страницу:

В Польше началось осеннее кольцевание перелётных птицПринц Уильям и Кейт посетили бывший концлагерь в ПольшеПрезидент Польши наложит вето на законопроекты о судебной реформеДесятки тысяч поляков протестуют против судебной реформыТысячи поляков протестуют против судебной реформыВ польском Щецине проходит фестиваль песчаных скульптурПарусники-участники регаты Tall Ship Races покинули порт ЩецинаПоляки продолжают протестовать против судебной реформыЕС призывает Польшу отказаться от спорной судебной реформыПольша проигнорирует решение Суда ЕС и продолжит вырубку в Беловежской пуще

Бизнес имидж
Бизнес личности
Бизнес возможности

Наш канал в Телеграм




© 2002-2017 New Tang Dynasty Television. Все права защищены.
Любое использование статей, содержащих видео, текстовые или фото материалы, в сети Интернет допускается только при наличии открытой для поисковых систем гиперссылки на страницу с исходным материалом, который был использован.