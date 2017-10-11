В Польше началось осеннее кольцевание перелётных птиц

Недалеко от польского села Семянувка рядом с белорусской границей раскинулись леса и болота. На этих просторах каждую осень перелётные птицы останавливаются отдохнуть на пути в тёплые края.

Сюда же в это время съезжаются и орнитологи из разных стран. Их цель – изучать пернатых.

[Эва Бурда, орнитолог]:

«Мы отлавливаем европейских козодоев и сов. Они очень привлекательны для орнитологов, потому что очень интересные и красивые. Мы также ловим ястребообразных».

Орнитологи говорят: в Семянувке встречаются самые разнообразные птицы. Их ловят и перевозят в лагерь в специальных мешках. Здесь птичек взвешивают, обследуют и кольцуют.

[Эва Бурда, орнитолог]:

«На кольце есть адрес польской орнитологической станции в Гданьске, а также – индивидуальный номер кольца. Если кто-то снова поймает эту птицу, то по номеру он сможет получить о ней всю информацию: где её окольцевали, какое у неё здоровье и сколько ей лет».

После обследования птичек выпускают на волю. С помощью кольцевания орнитологи следят за их миграцией. За последние 15 лет учёные пометили здесь более 70 тысяч пернатых.

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