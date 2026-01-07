Глава МИД Израиля посетил Сомалиленд после признания Израилем его независимости

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар прибыл с визитом в Сомалиленд. Это произошло через полторы недели после того, как Израиль первым в мире официально признал самопровозглашённую республику независимым и суверенным государством.

Власти Сомали заявили, что осуждают «несанкционированное вторжение» Саара. Они назвали его визит в Сомалиленд «неприемлемым вмешательством во внутренние дела Сомали».

Глава МИД Израиля провёл переговоры с президентом Сомалиленда Абдирахманом Мохамедом Абдуллахи в Харгейсе.

[Гидеон Саар, Министр иностранных дел Израиля]:

«Мы договорились работать вместе над развитием отношений между нашими странами ради взаимного процветания». [Абдирахман Мохамед Абдуллахи, президент Сомалиленда]:

«Это отражает не только политическое признание, но и общую приверженность преобразованию этого признания в содержательное, перспективное и стратегическое партнёрство».

Сомалиленд занимает площадь примерно в 138 000 квадратных километров. Это чуть больше территории Англии. Некоторое время он был британской колонией. Независимость получил в 1960 году. Через пять дней он объединился с Подопечной территорией Сомали – бывшей колонией Италии. Так образовалась Республика Сомали.

А уже в 61-м органы власти Сомали взяли под контроль все государственные институты Сомалиленда. Это спровоцировало восстание военнослужащих, а через десять лет началась война за независимость. В 1991 году Сомалиленд в одностороннем порядке провозгласил себя самостоятельным государством. Однако власти Сомали по-прежнему считают его своей территорией. Международное сообщество также придерживается этой точки зрения.

Израиль – единственная страна, которая официально признала Сомалиленд. Этот шаг раскритиковали более 20 стран, в основном африканских и ближневосточных.

Сомалиленд расположен на восточном побережье Африки. На западе граничит с Джибути, на юге – с Эфиопией. Аденский залив отделяет Сомалиленд от Йемена, откуда поддерживаемые Ираном хуситы атакуют ракетами и беспилотниками Израиль с начала войны в Газе в 2023 году.

В прошлом месяце Абдуллахи заявил, что Сомалиленд присоединится к Соглашениям Авраама, заключённым в 2020-2021 годах при посредничестве первого кабинета Дональда Трампа. В рамках этих договоров нормализовались отношения между Израилем и некоторыми арабскими странами, включая ОАЭ и Бахрейн.