В Великобритании похолодало, и поклонники зимних видов спорта стараются с пользой провести морозные дни. В городке..

Хоккей и катание на коньках: в Великобритании наслаждаются морозной погодой

В Великобритании похолодало, и поклонники зимних видов спорта стараются с пользой провести морозные дни. В городке Уиттлси на востоке Англии на лёд выходят десятки хоккеистов и любителей покататься на коньках.

Этот район известен неглубокими болотами. Даже небольшой минусовой температуры хватило, чтобы водная гладь большой площади покрылась льдом.

Считается, что кататься на коньках здесь первыми стали голландские иммигранты. Они приехали сюда в XIX веке осушать болота под пахотные земли. Прошли десятилетия, а любителей катания на коньках здесь по-прежнему много.

Кто-то выходит играть в хоккей, а кто-то просто медленно скользит по льду, наслаждаясь прогулкой на свежем воздухе.

Похолодание в Соединённое Королевство принесла арктическая воздушная масса. Она формируется над Северным Ледовитым океаном и арктическими островами, а затем вторгается в низкие широты и приносит минусовые температуры.

Правда, на фоне погодных катаклизмов в Уиттлси зимы бывают слишком тёплыми, и болота не замерзают. До этого их сковывало льдом в 2018 году, и тому событию предшествовали десять тёплых зим.

Уиттлси расположен в районе Фенленд в графстве Кембриджшир.

Короткая ссылка на эту страницу: