Ульи как искусство: в Словении художница вдыхает жизнь в старинную традицию

Это словенское поселение Згорне-Горье в живописной долине в окружении гор. Эти места как нельзя лучше подходят для разведения пчёл. А если присмотреться, то можно заметить, что ульи здесь необычные. Они украшены панелями с росписью.
Создавать такой декор для пчелиных домиков – старинная традиция, зародившаяся в исторических областях Крайна и Каринтия. Сейчас в неё вдыхает новую жизнь художница Анья Бундерла.
[Анья Бундерла, художница]:
«Когда я работала в Музее пчеловодства, мы с куратором поняли, что больше никто не расписывает ульи так, как это делали 200-300 лет назад. В то время краску делали сами. Но как? Мы знаем, что чёрный цвет получают из древесного угля, белый – из мела. Но это теория, а на практике никто этим не занимался».
Анья решила научиться делать натуральные краски. Для этого собирает различные минералы. Затем их измельчает и смешивает с льняным маслом. Потом смесь должна постоять какое-то время, и после этого можно рисовать. Такая краска защищает дерево от влаги.
Художница рисует только традиционные мотивы.
[Анья Бундерла, художница]:
«Я хочу показать их разнообразие. Это защитные мотивы, такие как «трутамора» (звёздообразные изображения в круге) и шестиугольные розетки. Также есть мотивы со святыми, сатирические, исторические и другие мотивы».
Анья занялась росписью панелей для ульев 15 лет назад.
[Анья Бундерла, художница]:
«Я также коллекционирую оригинальные, старые расписанные панели. Именно там я нахожу идеи, которых мне не хватает».
Художница собрала примерно 50 старинных панелей и хочет их отреставрировать.
В соседнем городе Радовлица есть Музей пчеловодства. Здесь можно узнать не только о традиционном разведении пчёл, но и об искусстве создания панелей с росписью. В музейной коллекции более 900 таких экспонатов. Самая старая с изображением Девы Марии датируется 1785 годом.
