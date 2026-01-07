Это словенское поселение Згорне-Горье в живописной долине в окружении гор. Эти места как нельзя лучше подходят..

Ульи как искусство: в Словении художница вдыхает жизнь в старинную традицию

Это словенское поселение Згорне-Горье в живописной долине в окружении гор. Эти места как нельзя лучше подходят для разведения пчёл. А если присмотреться, то можно заметить, что ульи здесь необычные. Они украшены панелями с росписью.

Создавать такой декор для пчелиных домиков – старинная традиция, зародившаяся в исторических областях Крайна и Каринтия. Сейчас в неё вдыхает новую жизнь художница Анья Бундерла.

[Анья Бундерла, художница]:

«Когда я работала в Музее пчеловодства, мы с куратором поняли, что больше никто не расписывает ульи так, как это делали 200-300 лет назад. В то время краску делали сами. Но как? Мы знаем, что чёрный цвет получают из древесного угля, белый – из мела. Но это теория, а на практике никто этим не занимался».

Анья решила научиться делать натуральные краски. Для этого собирает различные минералы. Затем их измельчает и смешивает с льняным маслом. Потом смесь должна постоять какое-то время, и после этого можно рисовать. Такая краска защищает дерево от влаги.

Художница рисует только традиционные мотивы.

[Анья Бундерла, художница]:

«Я хочу показать их разнообразие. Это защитные мотивы, такие как «трутамора» (звёздообразные изображения в круге) и шестиугольные розетки. Также есть мотивы со святыми, сатирические, исторические и другие мотивы».

Анья занялась росписью панелей для ульев 15 лет назад.

[Анья Бундерла, художница]:

«Я также коллекционирую оригинальные, старые расписанные панели. Именно там я нахожу идеи, которых мне не хватает».

Художница собрала примерно 50 старинных панелей и хочет их отреставрировать.

В соседнем городе Радовлица есть Музей пчеловодства. Здесь можно узнать не только о традиционном разведении пчёл, но и об искусстве создания панелей с росписью. В музейной коллекции более 900 таких экспонатов. Самая старая с изображением Девы Марии датируется 1785 годом.

